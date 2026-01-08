Zawirowania w niemieckim gigancie modowym. Po przejęciu About You i restrukturyzacji, Zalando ogłasza zamknięcie kluczowej lokalizacji logistycznej w Erfurcie. Decyzja dotknie aż 2700 pracowników.

Zalando zamyka centrum logistyczne w Erfurcie w Niemczech. Pracę straci 2700 osób / Shutterstock

Restrukturyzacja po przejęciu About You - kluczowy powód zamknięcia

Pod koniec września 2026 roku Zalando zamknie swoje ogromne centrum logistyczne w Erfurcie, zatrudniające aż 2700 osób. To efekt szeroko zakrojonej restrukturyzacji po ubiegłorocznym, głośnym przejęciu internetowego konkurenta - About You. Jak informuje koncern z siedzibą główną w Berlinie, zmiany są elementem nowej strategii zarządzania europejską siecią logistyczną. Firma chce w ten sposób zoptymalizować operacje i zwiększyć rentowność.

Pracownicy centrum logistycznego w Erfurcie zostali już poinformowani o planach. Do momentu zamknięcia, działalność magazynu będzie prowadzona bez zmian.

Nowa mapa magazynów Zalando - co się zmieni?

Centrum w Erfurcie, otwarte w 2012 roku, to jedyna własna lokalizacja logistyczna Zalando o tak dużej skali w Niemczech Wschodnich. To właśnie stąd przez lata obsługiwano zamówienia klientów nie tylko z Niemiec, ale i z sąsiednich krajów.

Po restrukturyzacji w całej Europie pozostanie łącznie 14 centrów logistycznych w 7 krajach. W Niemczech Zalando będzie nadal prowadzić duże magazyny w Gießen, Lahr w Schwarzwaldzie i Mönchengladbach.

Zalando w Polsce

Warto przypomnieć, że Zalando posiada także duże centra logistyczne w Polsce - m.in. w Głuchowie pod Łodzią (otwarte w 2019 roku) oraz pod Olsztynkiem. W polskich magazynach Zalando pracuje łącznie kilka tysięcy osób - tylko pod Olsztynkiem zatrudnienie znajduje około 2 tysiące osób (stan na 2024 rok).