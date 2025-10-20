Mniej niż 30 proc. - tylu wiernych uczestniczy w niedzielnej mszy świętej, a ok. 14 proc. przyjmuje komunię, to pokazała akcja liczenia katolików w ostatnich latach. Kolejna jej odsłona odbyła się w niedzielę we wszystkich parafiach w Polsce. "Mówimy o typowej niedzieli (...). Wierzymy, że w Polsce katolicyzm ma swój wymiar kulturowy, nie tylko religijny czy duchowy. Uczestniczymy w pewnych uroczystościach kościelnych, bo kultura nakazuje to niektórym osobom. Gdybyśmy mierzyli przykładowo w Wielkanoc, to wartości byłyby zdecydowanie wyższe" - stwierdził w rozmowie z Michałem Zielińskim w Radiu RMF24 dr hab. Marcin Jewdokimow, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Liczenie katolików w październiku 2025, zdj. poglądowe / Wojciech Olkusnik/East News / East News

W niedzielę odbyło się coroczne ogólnopolskie liczenie katolików uczestniczących we mszach i przystępujących do komunii, prowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego od lat 80.

Wskaźnik uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii spadł z ponad 50 proc. w latach 80. do około 29 proc. obecnie, z największym spadkiem podczas pandemii, choć ostatnio widać lekkie odbicie.

Odsetek wiernych przyjmujących Komunię w trakcie mszy wzrósł do około 14 proc., co oznacza, że ci, którzy chodzą na mszę, przeżywają ją intensywnie.

Badanie odbywa się co roku w październiku, aby uniknąć wpływu specjalnych wydarzeń kościelnych na wyniki.

Jak technicznie przebiega liczenie katolików?

W niedzielę odbyła się ogólnopolska akcja liczenia osób uczęszczających na msze i przystępujących do komunii. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego prowadzi te badania już od lat osiemdziesiątych. Według danych z ubiegłych lat na niedzielne msze przychodzi mniej niż trzydzieści procent wiernych. Skomentował to na antenie Radia RMF24 dr hab. Marcin Jewdokimow, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Do tej pory liczenie przebiegało "analogowo". Do instytutu napływały sprawozdania w postaci kwestionariuszy papierowych. W związku z cyfryzacją różnych obszarów życia społecznego w tym roku po raz pierwszy większa liczba diecezji sprawozdanie składa elektronicznie przez system, który nazywamy e-dominicantes. Publikacja wyników zajmuje nam około roku. Mamy 10,5 tys. parafii i zbieramy dane ze wszystkich. Dbamy o jak najwyższą jakość danych - wyjaśnił nasz gość.

Kiedyś ponad 50 proc., obecnie niecałe 30 proc. Tylu z nas chodzi na mszę

Na pytanie gospodarza rozmowy, Michała Zielińskiego, ile wynosił wskaźnik dominicantes, czyli odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię, w latach 80. i 90., gość odpowiedział, że ponad 50 proc.

Największe tąpnięcie nastąpiło w czasie pandemii. Tutaj można by formułować różne hipotezy, bo jeszcze podczas pandemii wskaźnik wynosił poniżej 40 proc., a teraz jest 29 proc., więc to jest duża zmiana. Natomiast w ostatnich latach też mamy takie lekkie odbicie - powiedział dr hab. Marcin Jewdokimow.

Ilu katolików przyjmuje komunię?

Odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii określa wskaźnik communicantes. Jak zaznacza rozmówca Radia RMF24, ten wskaźnik rósł do nowego milenium, a w latach 80. wynosił on poniżej 10 proc

Obecnie mamy communicantes na poziomie ok. 14 proc. (...). To jest to, co widzimy w skali ogólnopolskiej. Można to różnie interpretować, prawda? Z jednej strony mamy tutaj do czynienia ze spadkiem uczestnictwa, a więc z tym procesem sekularyzacji, ale z drugiej strony spośród tych osób, które przychodzą na mszę, więcej zdecydowanie przyjmuje komunię. Teraz prawie co druga osoba, która uczestniczy. Czyli rosnący odsetek wiernych nie fatyguje na mszę, ale za to, jeśli już ktoś uczestniczy, pełniej to przeżywa. Jak rozumiem - głębiej - mówi dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Badanie przeprowadzane jest co roku w październiku. W konsultacji z Sekretariatem Episkopatu, z Episkopatem, właśnie taką datę, kiedy nie ma jakichś specjalnych świąt czy jakichś wydarzeń wewnątrzkościelnych, które mogą przyciągać (...). Mówimy tutaj o tak zwanej typowej niedzieli - dodaje nasz rozmówca.

Polska podzielona?

Jeżeli spojrzymy sobie regionalnie, można by powiedzieć, że Polska podzielona jest na takie pasy, gdzie ten wyższy współczynnik zaangażowania czy religijności katolickiej przeplata się z niższą. I tak - na Zachodzie, na tzw. ziemiach północnych, tutaj mamy zdecydowanie niższe wartości. Jeżeli spojrzymy sobie na wskaźnik dominicantes, to tam mamy poniżej 20 proc. (...). Natomiast jeżeli spojrzymy na diecezje wschodnie, południowe, to taka tarnowska ma aż ponad 60 proc. jeśli chodzi o wskaźnik dominicantes - mówi dr hab. Marcin Jewdokimow.