Kolejne odcinkowe pomiary prędkości zaczną działać na polskich trasach jeszcze w tym roku. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Ministerstwie Infrastruktury. Do czerwca resort chce uruchomić odcinkowe pomiary w czterdziestu trzech kolejnych miejscach. Zdecydowana większość to fragmenty autostrad i dróg ekspresowych.

Do czerwca 2026 r. w czterdziestu trzech kolejnych miejscach Polski mają pojawić się odcinkowe pomiary prędkości.

Najwięcej takich miejsc przybędzie w woj. mazowieckim.

Najnowsze dane wskazują, że w tym roku w wypadkach drogowych w Polsce zginęło o ponad 10 proc. mniej osób niż rok temu.

Dzięki środkom z KPO 128 urządzeń fotoradarowych trafi na polskie drogi. Wśród nich są 43 urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, przede wszystkim na najwyższej kategorii dróg, chcemy poprawić bezpieczeństwo na autostradach i drogach ekspresowych, żeby tam kierowcy zdjęli nogę z gazu. Pierwsze urządzenia są już testowane, wszystkie mają być uruchomione do czerwca przyszłego roku - podkreśla w rozmowie z RMF FM wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Według najnowszych danych, w tym roku w wypadkach drogowych w Polsce zginęło o ponad 10 proc. mniej osób niż rok temu. Eksperci komentują, że to może być efekt między innymi dodatkowych kontroli.

Oto pełna lista miejsc, gdzie najpóźniej w czerwcu 2026 roku działać ma odcinkowy pomiar prędkości:

Dolnośląskie

Autostrada A4. Węzeł Kąty Wrocławskie — węzeł Wrocław Południe

Autostrada A4. Węzeł Krzyżowa — węzeł Krzywa

Autostrada A8. Węzeł Wrocław Północ — węzeł Wrocław Stadion

Kujawsko-pomorskie

Droga ekspresowa S5. Węzeł Pruszcz — węzeł Trzeciewiec

Lubelskie

Droga ekspresowa S17. Węzeł Kurów Zachód — węzeł Nałęczów

Droga ekspresowa S19. Lublin Węglin — Lublin Sławinek

Lubuskie

Droga ekspresowa S3. Gorzów Zachód — Gorzów Południe

Łódzkie

Autostrada A1. Węzeł Piotrków Trybunalski Południe — węzeł Kamieńsk

Autostrada A1. Węzeł Radomsko — węzeł Kamieńsk

Autostrada A1. Węzeł Kutno — węzeł Piątek

Małopolskie

Autostrada A4. Węzeł Tarnów Centrum — MOP Jawornik

Autostrada A4. Węzeł Kurdwanów — Węzeł Wielicka

Mazowieckie

Autostrada A2. Węzeł Mińsk Mazowiecki — węzeł Janów

Droga ekspresowa S2. Węzeł Warszawa Wilanów — węzeł Lubelska

Droga ekspresowa S7. Węzeł Tarczyn Południe — węzeł Mszczonowska

Droga ekspresowa S7. Węzeł Radom Północ — węzeł Wolanów

Droga ekspresowa S8. Węzeł Zielonka — węzeł Wołomin (Nowy Janków)

Droga ekspresowa S8. Nadarzyn

Droga ekspresowa S8. Ostrów Mazowiecka

Droga ekspresowa S8. Węzeł Opacz — węzeł Puchały

Droga ekspresowa S17. Garwolin Zachód — Garwolin Południe

Opolskie

Autostrada A4. Węzeł Opole Zachód — MOP Prószków

Autostrada A4. Węzeł Krapkowice — MOP Góra św. Anny

Podlaskie

Droga ekspresowa S8. Kołaki — węzeł Mężenin

Pomorskie

Droga ekspresowa S6. Węzeł Gdańsk Owczarnia — węzeł Gdańsk Lotnisko

Droga ekspresowa S6. Karczemki — Gdańsk, ul. Jabłoniowa

Droga ekspresowa S7. Węzeł Dworek — węzeł Nowy Dwór Gdański

Śląskie

Autostrada A1. Węzeł Zabrze Północ — węzeł Zabrze Zachód

Autostrada A1. Węzeł Częstochowa Południe — węzeł Woźniki

Autostrada A1. Okolice m. Brodowe — węzeł Mykanów

Świętokrzyskie

Droga ekspresowa S7. Kajetanów — węzeł Kielce Północ

Warmińsko-mazurskie

Droga ekspresowa S7. Węzeł Rączki — węzeł Nidzica Południa

Droga ekspresowa S7. Węzeł Pasłęk Północ — węzeł Marzewo

Droga ekspresowa S7. Rychnowo — Olsztynek

Droga ekspresowa S51. Węzeł Olsztyn Południe — Stawiguda

Wielkopolskie

Autostrada A2. Węzeł Koło — węzeł Dąbie

Droga ekspresowa S5. Węzeł Poznań Zachód — węzeł Stęszew

Zachodniopomorskie