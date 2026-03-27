W najbliższą niedzielę można bezproblemowo zrobić zakupy. 29 marca wypada niedziela handlowa, a także Niedziela Palmowa. W ostatni weekend przed nadchodzącą Wielkanocą sklepy będą otwarte w całej Polsce. To doskonała okazja na większe przedświąteczne przygotowania. Następna niedziela handlowa będzie dopiero pod koniec kwietnia.

Niedziela Palmowa 29 marca to także niedziela handlowa - sklepy będą czynne

Niedziela handlowa 29 marca. Gdzie można zrobić zakupy?

W najbliższą niedzielę zakaz handlu nie obowiązuje. 29 marca to niedziela handlowa, a także Niedziela Palmowa. To bardzo gorący czas przygotowań do świąt wielkanocnych. Otwarte będą sklepy w całej Polsce, będzie można zrobić zakupy bez żadnych przeszkód. Kolejna taka okazja pojawi się w kalendarzu dopiero 26 kwietnia.

Kolejne niedziele handlowe: Kalendarz

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Z kolei od 2020 r. nie obowiązuje on jedynie w siedem niedziel w roku. Sklepy są otwarte w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Zakupy można zrobić też w niedzielę przed Wielkanocą.

Dodatkowo zakupy zrobimy w trzy niedziele przed Bożym Narodzeniem. Kolejne niedziele handlowe w tym roku to: 26 kwietnia, 28 czerwca i 30 sierpnia. Z kolei przed Bożym Narodzeniem sklepy będą otwarte 6, 13 i 20 grudnia.

Zakaz handlu przewiduje wyjątki

Prawo o ograniczeniu handlu zawiera aż 32 wyłączenia. Zakaz handlu nie dotyczy więc wszystkich biznesów. Zawsze otwarte mogą być stacje paliw, bez problemu można odwiedzić kawiarnię, cukiernię, lodziarnię czy kwiaciarnię.

Otwarte mogą być też sklepy z prasą. Placówki pocztowe mogą działać pod pewnym warunkiem - muszą notować co najmniej 40 proc. przychodu z usług pocztowych.

Wysokie kary za łamanie przepisów

Kary za łamanie przepisów są bardzo surowe. Nielegalny handel w niedzielę słono kosztuje. Grzywna wynosi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł. Z kolei za uporczywe łamanie prawa grozi nawet kara ograniczenia wolności. Co ważne, od 1 lutego 2025 r., gdy weszła w życie nowelizacja prawa, Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia, jest dniem całkowicie wolnym od pracy. Wprowadzono też limity dotyczące pracy w grudniowe niedziele - pracownicy handlu mogą pracować w maksymalnie dwie.

Przepisy te wzbudziły jednak kontrowersje. Jeszcze pod koniec 2024 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda skierował ustawę o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczyły trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.