Polacy z niepokojem spoglądają na sklepowe półki przed Wielkanocą. Czy zabraknie jajek do świątecznych wypieków i tradycyjnego śniadania? Eksperci uspokajają: jaj na sklepowych półkach nie zabraknie. Sprawdzamy, ile kosztują jaja w marcu 2026 roku i co wpływa na ich ceny.

Wielkanoc tuż za rogiem, a jaja to hit na polskich stołach.

Czy zabraknie jajek i ile za nie zapłacimy?

Zbliżające się święta wielkanocne to czas, w którym jaja stają się jednym z najczęściej kupowanych produktów spożywczych. Polacy nie wyobrażają sobie świątecznego stołu bez tradycyjnych potraw z jajek. W tym roku jednak kluczowe pytanie brzmi: czy jajek nie zabraknie i ile przyjdzie nam za nie zapłacić?

Eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB oraz Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj są zgodni - sytuacja na rynku jest stabilna.

Na szczęście dla polskiego konsumenta, mamy nadwyżkę produkcji jaj i nic nie wskazuje, żeby w najbliższym czasie groziły nam niedobory podobne do tych z USA, gdy przez pewien czas w sklepach brakowało tego produktu - uspokaja dr Dorota Pasińska z IERiGŻ-PIB.

Ceny jaj przed Wielkanocą 2026

Choć nie musimy się martwić o dostępność jaj, ceny tego produktu wciąż pozostają wysokie.

Według najnowszych danych resortu rolnictwa, na początku marca za tonę jaj dla przetwórstwa w skupie płacono średnio 7 864 zł. To o 2,6 proc. mniej niż przed rokiem, kiedy cena wynosiła 8 058 zł. Jednak ceny jaj spożywczych z zakładów pakowania wzrosły - za sto sztuk wielkości L z chowu ściółkowego płacono 97,78 zł, a z chowu klatkowego 81,63 zł.

Dr Pasińska zwraca uwagę, że na ceny jaj wpływają nie tylko koszty energii, ale także konieczność odbudowy stad niosek po epidemii grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu.

Gdzie najtaniej kupić jaja przed Wielkanocą?

Ceny jaj na targowiskach potrafią dochodzić do 1,50 zł za sztukę, co - jak podkreśla dr Pasińska - nie jest nowością. Większość Polaków zaopatruje się jednak w jaja w dużych sieciach handlowych, gdzie często pojawiają się promocje. Wówczas ceny schodzą nawet poniżej 1 zł za sztukę - mówi ekspertka.

Duża konkurencja między sklepami detalicznymi korzystnie wpływa na sytuację konsumentów.

Kody na jajkach – co oznaczają tajemnicze cyfry i litery?

Każdy, kto choć raz sięgnął po jajka w sklepie, z pewnością zauważył na ich skorupkach ciąg cyfr i liter. To nie przypadkowe znaki, ale ważne informacje, dzięki którym możemy dowiedzieć się, skąd pochodzi jajko i w jakich warunkach było produkowane. Jak rozszyfrować te kody?

Na początku kodu, który znajdziemy na każdej skorupce, widnieje jedna cyfra. To ona mówi najwięcej o tym, w jakich warunkach żyła kura, która zniosła jajko. Mamy cztery możliwe opcje:

0 - chów ekologiczny:

To jajka pochodzące od kur z ekologicznych gospodarstw. Ptaki mają dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu oraz są karmione paszą ekologiczną, bez sztucznych dodatków i antybiotyków. To najdroższa, ale też najbardziej pożądana opcja dla tych, którzy stawiają na jakość i dobrostan zwierząt.

1 - chów na wolnym wybiegu:

Kury mogą swobodnie poruszać się na zewnątrz, mają dostęp do wybiegu, ale ich karma nie musi być ekologiczna. To kompromis pomiędzy ceną a warunkami chowu.

2 - chów ściółkowy:

Ptaki nie mają dostępu do wybiegu na świeżym powietrzu, ale mogą swobodnie poruszać się po kurniku, gdzie podłoga wyłożona jest ściółką, najczęściej słomą.

3 - chów klatkowy:

Najniższy standard chowu. Kury całe życie spędzają w klatkach, nie mają możliwości swobodnego ruchu, a warunki ich życia są mocno ograniczone. Takie jajka są najtańsze, ale coraz więcej konsumentów rezygnuje z ich zakupu ze względów etycznych.

Dwie litery - kraj pochodzenia jajka

Zaraz po cyfrze znajduje się skrót literowy, który mówi, z jakiego kraju pochodzi jajko. W Polsce najczęściej spotykamy się z oznaczeniem **PL**, co oznacza, że jajko zostało zniesione przez kurę hodowaną w Polsce. Inne skróty, które możemy spotkać to na przykład **DE** (Niemcy), **CZ** (Czechy) czy **LT** (Litwa).

Numer identyfikacyjny fermy - skąd dokładnie pochodzi jajko?

Kolejnym elementem kodu jest ciąg cyfr, czyli unikalny numer identyfikacyjny fermy. Dzięki niemu możliwa jest pełna identyfikacja gospodarstwa, w którym zostało wyprodukowane jajko. To ważny element systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. W razie potrzeby - na przykład wykrycia partii jajek niezgodnych z normami - można szybko ustalić źródło pochodzenia produktu.