Jeszcze w tym roku Włochy staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro, wyprzedzając Grecję - informuje Reuters, powołując się na źródła w greckim rządzie i wieloletni plan budżetowy Rzymu. To efekt dynamicznej poprawy sytuacji finansowej Grecji oraz utrzymującego się wysokiego poziomu długu publicznego we Włoszech.

Grecja znacząco zredukowała swoje zadłużenie w ostatnich latach i odnotowała nadwyżkę budżetową, podczas gdy dług Włoch utrzymuje się na wysokim poziomie.

Według danych, do których dotarł Reuters, zadłużenie Włoch na koniec 2026 roku osiągnie poziom 138,6 proc. PKB. Dla porównania, w tym samym czasie dług publiczny Grecji ma wynieść 137 proc. PKB. To oznacza, że po raz pierwszy od wielu lat to nie Grecja, lecz Włochy będą liderem wśród najbardziej zadłużonych państw strefy euro.

Grecja redukuje dług, Włochy w stagnacji

Jeszcze w 2025 roku zadłużenie Grecji sięgało 145 proc. PKB, jednak od 2020 roku kraj ten zdołał zredukować swój dług o ponad 45 punktów procentowych. W tym samym okresie Włochy zmniejszyły zadłużenie jedynie o 17 punktów procentowych. Grecki Urząd Statystyczny poinformował również, że w 2025 roku kraj odnotował nadwyżkę budżetową przekraczającą 12 mld euro, co stanowiło około 4,9 proc. PKB.

Przez ostatnie lata Grecja była symbolem kryzysu zadłużeniowego w Europie. W latach 2010-2015 kraj otrzymał ponad 260 mld euro międzynarodowej pomocy w zamian za drastyczne reformy, w tym cięcia płac i emerytur. Po 2018 roku sytuacja zaczęła się poprawiać, a kredytodawcy zgodzili się na stopniowe łagodzenie restrykcji.

Prognozy na kolejne lata

Zgodnie z włoskim projektem budżetowym, zadłużenie Włoch ma utrzymać się na stabilnym poziomie w 2027 roku, a następnie stopniowo spadać - do 137,9 proc. PKB w 2028 roku i 136,3 proc. w 2029 roku. Mimo tych prognoz, to właśnie Włochy będą przez najbliższe lata najbardziej zadłużonym państwem strefy euro.