Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że polska gospodarka w latach 2026-2027 będzie rozwijać się w stabilnym, choć umiarkowanym tempie. Najnowszy raport World Economic Outlook wskazuje na wzrost PKB odpowiednio o 3,3 proc. w 2026 roku oraz 2,4 proc. w 2027 roku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że polska gospodarka w latach 2026-2027 będzie rozwijać się w stabilnym, choć umiarkowanym tempie (zdjęcie ilustracyjne)

Według opublikowanych we wtorek danych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce utrzyma się na poziomie 3,3 proc. zarówno w 2026, jak i 2027 roku.

MFW prognozuje także, że saldo rachunku obrotów bieżących (C/A) wyniesie -1,1 proc. PKB w 2026 roku oraz -0,9 proc. PKB w 2027 roku. Warto zaznaczyć, że raport nie zawiera szczegółowego uzasadnienia dla przedstawionych prognoz.

Porównanie z prognozami Banku Światowego

Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące polskiej gospodarki warto porównać z przewidywaniami Banku Światowego, opublikowanymi w ubiegłym tygodniu .

Według Banku Światowego, prognoza wzrostu PKB na 2026 rok została obniżona z 3,2 proc. do 3,1 proc., natomiast na 2027 rok - z 2,9 proc. do 2,6 proc.

Oznacza to, że prognozy obu instytucji są zbliżone, choć Bank Światowy przewiduje nieco wolniejsze tempo wzrostu w kolejnych latach.

Brak szczegółowych wyjaśnień

Raport MFW nie zawiera komentarza dotyczącego przyczyn takiej, a nie innej ścieżki wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce. Eksperci podkreślają, że na ostateczny kształt prognoz mogą wpływać zarówno czynniki krajowe, jak i globalne, w tym sytuacja geopolityczna oraz zmiany na rynkach surowców.