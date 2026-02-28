​Agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą negatywną. Decyzja ta została ogłoszona w piątek i - jak podkreślono w komunikacie - negatywna perspektywa odzwierciedla prognozy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych oraz szybkiego wzrostu długu publicznego. Do informacji odniosło się Ministerstwo Finansów.

Fitch Ratings utrzymuje rating Polski na poziomie "A-" z negatywną perspektywą (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Mocne i słabe strony polskiej gospodarki

Fitch wskazuje, że na ocenę Polski pozytywnie wpływają:

duża, zróżnicowana i odporna gospodarka,

korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej,

wiarygodna polityka pieniężna i kursowa,

solidne finanse zewnętrzne na tle innych krajów z ratingiem "A".

Jednocześnie agencja zwraca uwagę na czynniki niekorzystne:

wysokie deficyty fiskalne,

szybko rosnący dług publiczny,

niższy poziom dochodów i wskaźniki zarządzania w porównaniu z innymi krajami o podobnym ratingu.

"Negatywna perspektywa odzwierciedla prognozy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych, prowadzących do szybkiego wzrostu długu publicznego. Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej w połączeniu z nasilonymi krajowymi wyzwaniami politycznymi zmniejsza przekonanie co do zdolności rządu do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia dynamiki wzrostu zadłużenia" - napisano w raporcie.

Na obniżkę ratingu może wpłynąć m.in. wzrost kosztów obsługi finansowania rządu, niższy wzrost PKB czy erozja konkurencyjności gospodarki. Podwyższenie perspektywy do stabilnej byłoby możliwe w przypadku poprawy zaufania do skuteczności działań konsolidacyjnych rządu.

Fitch prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 6,5 proc. PKB w 2026 r. i 6,2 proc. w 2027 r., a dług publiczny wzrośnie do ok. 70 proc. PKB w 2027 r. i będzie nadal rósł w średnim terminie.

W opinii agencji "ogólnie niechętna do współpracy, a czasami wręcz wroga" relacja między rządem a prezydentem ogranicza zdolność Polski do wdrażania polityki gospodarczej i reform.

Wzrost gospodarczy i pozycja zewnętrzna

Fitch podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 r. do 3,6 proc. (taki sam wzrost jak w 2025 r.), uwzględniając większy napływ środków z KPO, niższą inflację i stopy procentowe. W 2027 r. oczekiwane jest spowolnienie wzrostu do 2,9 proc.

Agencja prognozuje deficyt rachunku obrotów bieżących na poziomie ok. 1 proc. PKB w latach 2026-2027, który zostanie pokryty przez napływ inwestycji zagranicznych netto na poziomie ok. 2 proc. PKB. Rezerwy międzynarodowe Polski mają wzrosnąć do 279 mld USD do końca 2027 r., a kraj stanie się kredytodawcą zagranicznym netto.

Komentarz rządu

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił decyzję Fitch jako potwierdzenie odpowiedzialnej polityki gospodarczej państwa. Podkreślił, że rentowności polskich obligacji pozostają poniżej 5 proc., a program SAFE może przynieść dodatkowe oszczędności. Resort finansów zwrócił uwagę na odporność i zróżnicowanie polskiej gospodarki, ale zaznaczył, że wyzwaniem pozostaje wysoki deficyt i rosnący dług.

Pozycja Polski wśród agencji ratingowych

Spośród trzech największych agencji ratingowych najwyżej Polskę ocenia Moody’s ("A2" z perspektywą negatywną). Fitch i S&P utrzymują ocenę "A-", przy czym S&P wskazuje na perspektywę stabilną, a Fitch - negatywną.