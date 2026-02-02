Startupy z branży AI pozyskują miliardy dolarów na rozwój „mózgów” dla robotów, które mają pracować w miejscach takich jak platformy wiertnicze, budowy czy warsztaty samochodowe - podaje Axios. Eksperci ostrzegają: automatyzacja może wkrótce zagrozić nie tylko pracownikom biurowym, ale także tym wykonującym zawody fizyczne.

Sztuczna inteligencja wkracza na place budowy i do fabryk. Rewolucja robotów zagrozi także pracownikom fizycznym? / Shutterstock

Nowa fala inwestycji w sztuczną inteligencję koncentruje się na tworzeniu oprogramowania, które pozwoli robotom rozumieć fizykę i realne warunki pracy. Dzięki temu maszyny będą mogły adaptować się do zmieniającego się otoczenia i wykonywać różnorodne zadania - od hydrauliki, przez spawanie, po gotowanie posiłków. Kształt robota schodzi na dalszy plan - liczy się funkcjonalność i elastyczność.

Firmy technologiczne i startupy gromadzą ogromne ilości danych z rzeczywistego świata, by trenować swoje modele AI. Inni, jak AMI Labs założone przez byłego głównego naukowca AI w Meta, Yanna LeCuna, stawiają na tzw. "world models" - systemy uczone w symulowanym środowisku fizycznym, co pozwala obniżyć koszty i przyspieszyć rozwój technologii.

Gigantyczne inwestycje w rewolucję robotów

W ostatnich tygodniach kanadyjski startup Waabi pozyskał nawet miliard dolarów na rozwój autonomicznych taksówek i ciężarówek - to rekordowa kwota w historii kanadyjskich startupów.

Skild AI z Pittsburgha zebrał 1,4 miliarda dolarów przy wycenie firmy na 14 miliardów, a FieldAI zdobył 400 milionów dolarów na roboty do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach, m.in. w energetyce i logistyce.

Nie wiadomo jeszcze, ile miejsc pracy w sektorze fizycznym może zniknąć w wyniku rozwoju AI, ani w jakim tempie nastąpi ta zmiana. Eksperci podkreślają, że nawet jeśli roboty będą wydajniejsze od ludzi, koszty wdrożenia i wymiany sprzętu mogą na razie spowalniać rewolucję rynku pracy.

Zwolennicy AI przekonują, że nowe technologie zawsze tworzą nowe miejsca pracy, niezależnie od branży. Krytycy ostrzegają jednak, że skala zmian wywołanych przez sztuczną inteligencję może być bezprecedensowa i nieporównywalna z wcześniejszymi rewolucjami technologicznymi.