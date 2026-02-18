"Polska stała się oazą stabilności i wzrostu pomimo geostrategicznej niepewności i innych wydarzeń" - powiedział w środę premier Donald Tusk podczas konferencji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zapowiedział, że 2026 r. będzie "rokiem turbo przyspieszenia". "Inwestycje w Polsce wzrosną o blisko 10 proc." - stwierdził szef rządu. Ujawnił też, że minister Andrzej Domański przygotował pięcioletni plan "dogonienia" Wielkiej Brytanii.

Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Polska. Rok przyspieszenia” / Rafał Guz / PAP

Najnowsze informacje, w tym ze świata polskiej i światowej polityki, znajdziesz na rmf24.pl .

Premier Donald Tusk zabrał głos w kwestii gospodarki Polski podczas wizyty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wbrew okolicznościom i geostrategicznej niepewności, wbrew dramatycznym wydarzeniom w pobliżu naszych granic i w państwach, które dotąd były opoką stabilności, wbrew temu wszystkiemu Polska stała się oazą stabilności i wzrostu - stwierdził szef rządu podczas konferencji.

Według niego wzrost gospodarczy w 2025 r. wyniósł 3,6 proc., co plasuje Polskę wśród liderów w Unii Europejskiej, zwłaszcza w gronie dużych i średnich gospodarek.

Tusk: Rok turbo przyspieszenia

Tusk zaznaczył, że w 2025 r. inwestycje wzrosły o 4 proc., co - jak mówił - pozwala uznać, że udało się je odbudować, choć wciąż jest to poziom niewystarczający. Dlatego rząd stawia na dalsze pobudzenie inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, jak i w naukę, nowe technologie oraz startupy

Tusk zapowiedział, że rok 2026 będzie "rokiem turbo przyspieszenia".

Z satysfakcją mogę powiedzieć, że nasze prognozy i wcale nieprzesadnie optymistyczne na rok 2026, rok tego turbo przyspieszenia, to blisko 10 proc. jeśli chodzi o inwestycje - powiedział Tusk na konferencji.

Szef rządu podkreślił, że jeszcze rok temu mówił o 2025 r. jako "roku inwestycji i przełomu". Jak wskazał, dziś z większą pewnością może zapowiedzieć, że 2026 rok będzie okresem wyraźnego przyspieszenia, mimo niesprzyjających okoliczności geostrategicznych.

Jak dodał, przyspieszenie gospodarcze ma przełożyć się nie tylko na wskaźniki makroekonomiczne, lecz także na sytuację materialną polskich rodzin i stabilność finansów państwa.

Premier: Polska pod względem gospodarki dogania inne państwa

Premier Tusk podczas wystąpienie na GPW mówił też o wzroście polskiej giełdy.

Giełda (...) jest najlepszym przykładem tego, jak inwestorzy krajowi i zagraniczni poważnie traktują nasze dane, źródła naszego optymizmu. Giełda osiągnęła rekordowy w tym stuleciu wzrost (...) blisko 50 proc. - zauważył szef rządu. Jak dodał, dane płynące z polskiej gospodarki znane są każdemu, kto inwestuje, i wskazują, że "Polska cieszy się wielkim zaufaniem".

Polska staje się (...) najlepszym miejscem do życia, do zamieszkania. Przed nami ciągle jest masa wyzwań, ja tu nie mam wątpliwości ani jakichś złudzeń - powiedział Tusk.

Zwrócił uwagę, że Polska pod względem gospodarki dogania inne państwa, np. Japonię, Nową Zelandię, Izrael, czy Hiszpanię. Nie widzę żadnego powodu, by nie sięgać jeszcze ambitniej, po jeszcze wyższe cele. Jesteśmy w G20 - wskazał premier.

Poinformował też, że minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przygotował pięcioletni plan "dogonienia" Wielkiej Brytanii

Premier zaznaczył, że Polacy mieszkający za granicami państwa, zaczęli wracać do kraju. Ludzie siadają przy stole i sobie liczą gdzie życie jest lepsze, gdzie życie jest bezpieczniejsze, gdzie przyszłość jest bardziej obiecująca. To są główne kryteria, które budują te decyzje o masowych powrotach do Polski - ocenił Tusk.

Dodał, że odnotowano też coraz więcej Brytyjczyków, Niemców i Holendrów decydujących się zamieszkać na stałe w Polsce, bo, jak wskazał, "wierzą, że właśnie Polska staje się tym sercem Europy, już nie tylko wschodniej, ale całej Europy".

Jak dogonić Wielką Brytanię?

O dogonieniu Wielkiej Brytanii powiedział nieco więcej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Przyjmuję to wyzwanie: 5-6 lat na dogonienie UK w PKB per capita skorygowanym o poziom cen, czyli w tym wskaźniku, w którym w zeszłym roku wyprzedziliśmy Japonię. Cały świat patrzy na Polskę, na polskie firmy i polskich przedsiębiorców. Za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię - mówił Domański zgromadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przypomniał, że w 2025 r. indeks giełdowy WIG wzrósł o 47 proc., co jest najlepszym wynikiem w XXI w. Liderem tego wzrostu były spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. To dowód na poprawę jakości zarządzania w tych podmiotach - stwierdził minister. Zauważył też, że w zeszłym roku zanotowano na rynkach europejskich rekordową liczbę fuzji i przejęć z udziałem polskich podmiotów.

W ciągu dwóch lat odbudowaliśmy stabilność gospodarczą, wzrost PKB pracował dla polskich rodzin. Polska wróciła na ścieżkę rozwoju i odzyskała miejsce w gospodarczej ekstraklasie - oświadczył Domański.

Odnosząc się do powołanej niedawno Rady Przyszłości, minister stwierdził, że w pierwszych miesiącach działania skupi się na sektorze kosmicznym i AI, oraz na skróceniu czasu od pomysłu do wdrożenia rynkowego. Jak dodał, głównym zadaniem Rady jest budowanie suwerenności technologicznej Polski.