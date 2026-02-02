Współpraca gospodarcza Polski i Egiptu wchodzi na zupełnie nowy poziom. Z roku na rok nad Nilem pojawia się coraz więcej polskich przedsiębiorców, a wartość inwestycji przekroczyła już 1,6 miliarda dolarów. Takie dane przekazał ambasador Egiptu Ahmed Samy Mohamed Mahmoud ElAnsary podczas egipsko-polskiego forum biznesowego, które odbyło się w Warszawie. Co stoi za tym inwestycyjnym boomem i dlaczego Egipt staje się jednym z najważniejszych partnerów Polski w Afryce Północnej?

Kair, Egipt / Shutterstock

Polskie inwestycje w Egipcie wzrosły o 30 proc. w ubiegłym roku, a w kraju działa już 158 polskich firm z inwestycjami wartymi ponad 1,6 mld dolarów.

Większość inwestycji (70 proc.) trafia do sektora usług, ale polskie firmy działają też w turystyce, produkcji i budownictwie.

Polska eksportuje do Egiptu przede wszystkim sprzęt AGD, jabłka, wagony kolejowe, autobusy i farmaceutyki, natomiast Egipt wysyła do Polski odzież, produkty rolne i wyroby z tworzyw sztucznych.

Polskie firmy nad Nilem - liczby robią wrażenie

Podczas forum biznesowego, zorganizowanego przez Ambasadę Arabskiej Republiki Egiptu oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), ambasador Egiptu nie krył dumy z dynamicznego rozwoju relacji gospodarczych między krajami. Współpraca gospodarcza Egiptu i Polski ma mocne fundamenty, o czym świadczy wzrost inwestycji polskich przedsiębiorstw, który w ub.r. wyniósł 30 proc. - podkreślił Ahmed Samy Mohamed Mahmoud ElAnsary.

Według najnowszych danych, w Egipcie działa już 158 polskich przedsiębiorstw. Łączna wartość ich inwestycji przekroczyła 1,6 miliarda dolarów, a aż 70 procent tej kwoty trafiło do sektora usług. Nie zabrakło również polskich inwestycji w branży turystycznej, produkcji oraz budownictwie - każda z tych gałęzi zgarnęła po około 9 procent całkowitej wartości inwestycji.

Kanał Sueski - brama do Azji i klucz do sukcesu

Co sprawia, że Egipt jest tak atrakcyjny dla polskich firm? Odpowiedź jest prosta: strategiczne położenie i ogromny potencjał rynku.

Egipt jest najważniejszym partnerem Polski w Afryce Północnej nie tylko ze względu na wielkość swojego rynku i populację liczącą 110 mln, ale również dlatego, że przez egipskie terytorium przebiega Kanał Sueski, który jest bramą dla Europy, w tym Polski - do Azji - mówił prezes PAIH Andrzej Dycha.

To właśnie Kanał Sueski, będący jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata, otwiera przed polskimi przedsiębiorstwami zupełnie nowe możliwości ekspansji.

PAIH aktywnie wspiera polskich inwestorów, oferując pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i realizacji inwestycji w Egipcie. To wsparcie okazuje się kluczowe dla firm, które chcą wykorzystać potencjał tego dynamicznie rozwijającego się rynku.

2025 - rok przełomowy dla relacji polsko-egipskich

Współpraca gospodarcza to nie wszystko. Jak podkreślił ambasador RP w Egipcie Michał Murkociński, już w przyszłym roku oba kraje będą świętować wyjątkowe jubileusze: 100-lecie stosunków dyplomatycznych oraz 80-lecie współpracy archeologicznej. Jednak już rok 2025 okazał się przełomowy dla wzajemnych relacji.

Rok 2025 był w naszych relacjach przełomowy. Po raz pierwszy wzajemne obroty wyniosły ponad miliard dolarów, a liczba polskich turystów, którzy odwiedzili w ubiegłym roku Egipt przekroczyła milion. Pojawiła się też pierwsza polska inwestycja w egipskim sektorze przetwórstwa żywności - wyliczał Murkociński.

Co eksportujemy do Egiptu, a co sprowadzamy znad Nilu?

Handel między Polską a Egiptem rozwija się równie dynamicznie, co inwestycje. Na liście polskiego eksportu do Egiptu królują sprzęt AGD (52 mln dolarów), jabłka (35 mln), wagony kolejowe i autobusy (21 mln), materiały przemysłowe (14 mln), a także farmaceutyki i papier (po 11,5 mln).

A co Egipt wysyła do Polski? Przede wszystkim odzież (95 mln dolarów), produkty rolne (83 mln), wyroby z tworzyw sztucznych (36 mln), przewody elektryczne (18 mln), sól kuchenną (17 mln) oraz produkty z aluminium (14 mln).