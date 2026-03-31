Wysokie rachunki za prąd to jeden z najważniejszych tematów, który wzbudza emocje wśród polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorców. Dlaczego energia elektryczna kosztuje coraz więcej, kto ponosi za to odpowiedzialność i co realnie może wpłynąć na obniżenie cen?

Dlaczego płacimy wysokie rachunki za prąd? Kto odpowiada za drożyznę: rząd Donalda Tuska, PiS-u, spółki energetyczne czy Unia Europejska? A może płacimy krocie za konieczność modernizacji sieci energetycznych?

W środę gośćmi Debaty w Radiu RMF24 będą Wanda Buk, doradczyni prezydenta Karola Nawrockiego i była wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej, Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, PSL, Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz poseł Klubu Centrum oraz Bartłomiej Derski, ekspert ds. energii portalu Wysokie Napięcie.

Tomasz Terlikowski zapyta, czy wyjście z ETS rzeczywiście obniżyłoby rachunki za prąd? Czy przełożyłoby się to natychmiast na ceny energii? I czy to w ogóle rezygnacja z ETS jest możliwa? Porozmawiamy także o projekcie ustawy "Tani prąd", w którym prezydent proponuje niższy VAT na energię - z 23 proc. do 5 proc. oraz redukcję części opłat, które składają się na końcową cenę. Jak nasi goście oceniają ten projekt?

Co realnie obniży rachunki za prąd - inwestycje w OZE czy elektrownie atomowe? A może państwo powinno nadal pomagać obywatelom i mrozić ceny? Czy należy przyspieszyć dekarbonizację? Dlaczego tak wolno idzie Polsce wychodzenie z węgla? Jak powinna wyglądać odpowiedzialna polityka energetyczna kraju? Między innymi te tematy poruszymy w debacie "Czy prąd w Polsce może być tańszy?" w Radiu RMF24.

