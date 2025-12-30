Ministerstwo Energii wydało pilny komunikat ostrzegający przed nową falą oszustw wymierzonych w klientów Polskiej Grupy Energetycznej. Przestępcy, podszywając się pod renomowane instytucje, próbują wyłudzić wrażliwe dane osobowe oraz dostęp do kont bankowych. Mechanizm działania oszustów jest coraz bardziej wyrafinowany, a zagrożenie dotyczy tysięcy Polaków.

Oszuści podszywają się pod PGE / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Według informacji przekazanych przez resort, oszuści rozsyłają e-maile oraz SMS-y, w których informują o rzekomej nadpłacie wynikającej z błędnego naliczenia stawek taryfowych. W wiadomościach pojawiają się konkretne kwoty do zwrotu, a odbiorcy są zachęcani do "zalogowania się" lub "weryfikacji danych", aby otrzymać środki na swoje konto bankowe.

"Wiadomości te zawierają elementy mające uwiarygodnić przekaz, takie jak numer sprawy, podstawa prawna czy logotypy instytucji i spółek energetycznych. Nadawcy podszywają się pod PGE Polską Grupę Energetyczną oraz Ministerstwo Energii" - podkreśla resort.

Specjaliści alarmują, że tego typu wiadomości są coraz trudniejsze do odróżnienia od autentycznej korespondencji. Oszuści dbają o szczegóły - w treści pojawiają się oficjalnie brzmiące sformułowania, a nawet logotypy znanych firm i instytucji. W wielu przypadkach wykorzystywane są także fałszywe adresy e-mail, które do złudzenia przypominają te prawdziwe.

Ministerstwo Energii apeluje do wszystkich odbiorców, by zachowali szczególną ostrożność. Każdy, kto otrzyma podejrzaną wiadomość dotyczącą rozliczeń za energię, powinien niezwłocznie skontaktować się z usługodawcą, korzystając wyłącznie z danych kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie internetowej danej instytucji. Resort podkreśla, że "nie wysyła rachunków ani faktur za energię i nie prowadzi indywidualnych rozliczeń finansowych z odbiorcami energii".

W przypadku otrzymania podejrzanej korespondencji Ministerstwo Energii zaleca, by incydent zgłosić do CSIRT NASK (CERT Polska), czyli zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego.