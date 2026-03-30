Nowe możliwości dofinansowania na fotowoltaikę oraz magazyny energii i ciepła. Wystartował program dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Ma być programem przejściowym pomiędzy zakończeniem programu "Mój Prąd 6.0" a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego.

Można już składać wnioski w nowym programie wsparcia dla osób fizycznych na mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.

Czym jest nowy program i dla kogo jest przeznaczony?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowy program. Nabór będzie finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i ma charakter jednorazowego programu przejściowego.

Nowy program będzie miał charakter refundacyjny i dotyczyć będzie inwestycji zakończonych w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Instalacje muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej, bo wsparcie nie obejmuje systemów off-grid. Program będzie finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a jego budżet to 335 mln zł.

Resort wyjaśnił, że beneficjentami programu będą osoby fizyczne, prosumenci wytwarzający energię elektryczną na własne potrzeby, którzy posiadają umowę regulującą wprowadzanie energii do sieci. Wsparcie ma objąć instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 20 kW, magazyny energii o pojemności min. 2 kWh oraz magazyny ciepła o pojemności min. 20 dm sześc.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie z programu można składać od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r.

Co obejmuje dofinansowanie?

Jak informuje ministerstwo klimatu, dofinansowanie obejmie zakup i montaż:

instalacji fotowoltaicznych (2-20 kW) - 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7 000 zł

magazynów energii (min. 2 kWh) - 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 16 000 zł

magazynów ciepła (min. 20 dm³) - do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maks. 20 zł / 1 dm³, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Konieczne warunki

do jednej instalacji PV można zgłosić jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła,

dofinansowanie obejmuje inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku,

okres kwalifikowalności kosztów: 1.08.2024 r. - 31.10.2025 r.

W założeniu program ma zwiększyć autokonsumpcję energii z przydomowych instalacji, poprawić lokalne bilansowanie energii, zwiększyć odporność sieci na przeciążenia oraz ograniczyć emisję CO₂.