Kopenhaga zajęła pierwsze miejsce w rankingu „The Economist”, wskazującym najlepsze i najbardziej przyjazne miasta do życia. Wcześniej, przez trzy lata z rzędu to Wiedeń był najbardziej przyjaznym do życia miastem. W tym roku jego dominacja się skończyła. Stolica Austrii musiała ustąpić miejsca stolicy Danii.

Kopenhaga najlepszym miastem do życia na świecie / Shutterstock

Na potrzeby corocznego zestawienia na najlepsze miasto do życia, organizacja Economist Intelligence Unit (EIU) oceniła 173 miasta na całym świecie. Pod uwagę wzięto szereg czynników, które mają ważny wpływ na jakość życia mieszkańców. Pośród kluczowych kryteriów znalazły się: opieka zdrowotna, edukacja, infrastruktura, środowisko i stabilność, jaką oferują poszczególne miasta. Kopenhaga najlepsza Przez ostatnie trzy lata to Wiedeń nosił miano najbardziej przyjaznego miasta do życia. W tym roku musiał on jednak ustąpić miejsca Kopenhadze, która uzyskała doskonałe noty za stabilność, edukację i infrastrukturę. Wiedeń spadł o jedno miejsce i zajmuje drugą pozycję, ex aequo z Zurychem. Stolica Austrii uzyskała dobre wyniki w większości kategorii, jednak jego ocena w kategorii stabilności znacznie spadła. Stało się tak w związku z tym, że w ubiegłym roku udaremniono atak terrorystyczny podczas koncertu Taylor Swift. Na kolejnych miejscach znalazły się Melbourne i Genewa. W drugiej piątce uplasowały się Sydney, Osaka, Auckland, Adelajda i Vancouver. Z drugiej strony, najmniej przyjaznym miastem do życia jest stolica Syrii, Damaszek. Niewiele lepiej jest w libijskim Trypolisie.