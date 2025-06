Do odwołania obowiązywać ma zakaz kąpieli w jeziorze Białym (woj. lubelskie), które opanowały szkodliwe dla zdrowia sinice. Gmina Włodawa przestrzega przed wchodzeniem do wody.

Sinice w jeziorze Białe. Wprowadzono zakaz kąpieli / Shutterstock

W popularnym wśród mieszkańców Lubelszczyzny oraz turystów jeziorze Białym stwierdzono dużą zawartość sinic. Ich toksyny mogą wywoływać dolegliwości żołądkowe, bóle głowy i gorączkę, mogą też uszkadzać wątrobę.

W przypadku wysokiego stężenia toksyn szkodliwe może być nawet długotrwałe wdychanie powietrza nad jeziorem.

Kontakt z wodą zanieczyszczoną sinicami może być szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla dzieci, kobiet w ciąży oraz osób z osłabionym układem odpornościowym - informują władze gminy Włodawa, na której terenie znajduje się popularne jezioro Białe.

Z powodu skażenia jeziora sinicami wprowadzono zakaz kąpieli w tym zbiorniku. Władze gminy apelują do mieszkańców i turystów o to, żeby nie pozwalały na kontakt z wodą także zwierzętom.

Jezioro Białe - perła województwa lubelskiego

Jezioro Białe to miejsce, które każdego roku przyciąga rzesze turystów. Słynie ono bowiem z nieskazitelnej czystości wody. To właśnie ta cecha sprawia, że jest ono idealnym miejscem do kąpieli i uprawiania różnorodnych sportów wodnych. Miłośnicy żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa czy nawet rowerów wodnych znajdą tu idealne warunki do realizacji swoich pasji.

Wokół jeziora rozciągają się piaszczyste plaże, które latem stają się oazą relaksu dla turystów.