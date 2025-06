W Republice Irlandii rozpoczęły się prace wykopaliskowe na terenie dawnego schroniska dla samotnych matek, które mają na celu zidentyfikowanie szczątków około 800 noworodków i niemowląt. Sprawa dotyczy mrocznego okresu w historii Irlandii, obejmującego lata 1921-1961.

Historyczka Catherine Corless na terenie dawnego Domu Matki i Dziecka św. Marii w Tuam. W tym miejscu ma znajdować się masowy grób dzieci i matek. / PAUL FAITH/AFP/East News / East News

W Tuam, w Irlandii, odkryto miejsce pochówku 796 dzieci, które były grzebane w szambie.

W domach dla samotnych matek i dzieci panowały tragiczne warunki, prowadząc do wysokiej śmiertelności dzieci.

Raport komisji śledczej ujawnił, że wiele dzieci było grzebanych w nieoznaczonych masowych grobach.

Obecne wykopaliska mają na celu ekshumację szczątków, identyfikację dzieci oraz zapewnienie im godnego pochówku.

Odkrycie to wstrząsnęło opinią publiczną, ponieważ ciała dzieci grzebane były w szambie. Schronisko, o którym mowa, było prowadzone przez zakon sióstr bonifraterek i mieściło się w Tuam, w hrabstwie Galway.



Był to jeden z wielu "domów dla samotnych matek i dzieci", które działały w Irlandii w XX wieku. Instytucje te często prowadzone przez zakony katolickie, do których trafiały niezamężne kobiety w ciąży. W założeniu miały ukrywać matki i nieślubne dzieci przed wzrokiem konserwatywnego społeczeństwa. Warunki, jakie panowały w tych placówkach, były często tragiczne. Kobiety pozbawione były odpowiedniej opieki medycznej. Mieszkały w niehigienicznych warunkach i były niedostatecznie żywione. Łącznie prowadziło to do wysokiej śmiertelności wśród dzieci.