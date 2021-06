Przesilenie letnie to najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. W tym roku wypada w poniedziałek, 21 czerwca. To także początek astronomicznego lata.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przesilenie letnie - kiedy występuje?

Przesilenie letnie to moment maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca, gdy biegun północny jest bliżej Słońca niż południowy. Na półkuli północnej występuje ono w okolicach 20-21 czerwca. Jak się okazuje, Słońce w tym dniu góruje w zenicie na szerokości zwrotnika Raka. Tymczasem na półkuli południowej przesilenie letnie ma miejsce w momencie, gdy na półkuli północnej występuje przesilenie zimowe, czyli w okolicach 21-22 grudnia.

Dzień polarny

W momencie przesilenia letniego cała strefa podbiegunowa półkuli północnej jest oświetlona Słońcem i panuje tam dzień polarny. W strefie podbiegunowej drugiej półkuli jest w tym samym czasie noc polarna. Co ciekawe, w obszarze między kołem podbiegunowym północnej półkuli a równikiem jest to najdłuższy dzień w roku. Dłuższy im większa jest szerokość geograficzna. Na przykład na krańcu Polski najdalej wysuniętym na południe, czyli na szczycie Opołonek dzień przesilenia letniego trwa 16 godzin i 12 minut, natomiast na brzegu morskim w Jastrzębiej Górze, czyli najdalej wysuniętym na północ krańcu Polski, dzień trwa o ponad godzinę dłużej (17 godzin 20 minut). Z kolei na półkuli południowej jest to najkrótszy dzień roku.