​Zamieszki w Paryżu i innych francuskich miastach po drugim z rzędu zwycięstwie Paris Saint Germain w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W starciach rannych zostało siedmiu funkcjonariuszy policji, zaś 416 osób zostało zatrzymanych. Policja szacuje, że na Polach Elizejskich sukces stołecznej drużyny świętowało co najmniej 20 tysięcy fanów.

Świętowanie w Paryżu zamieniło się w regularne zamieszki

Według danych francuskiego MSW w aglomeracji Paryża zatrzymano 283 osoby. Spośród siedmiu rannych policjantów, stan jednego określono jako poważny. Według wstępnych informacji francuskich służb - niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W wielu miejscach obrzucano siły porządkowe różnymi przedmiotami, również zagrażającymi zdrowiu i życiu. AFP poinformowała także o nieudanych próbach wtargnięcia do komisariatów policji. Wielokrotnie funkcjonariusze uciekali się do użycia gazu łzawiącego.

Agencja cytuje oświadczenie paryskiej prefektury policji, że najwięcej aktów wandalizmu i zakłóceń porządku publicznego miało miejsce w okolicach stadionu Parc des Princes, gdzie transmitowano finał Ligi Mistrzów, w którym PSG rywalizowało z Arsenalem Londyn. W regulaminowym czasie było 1:1, a francuski klub zapewnił sobie zwycięstwo w serii rzutów karnych, którą wygrał 4:3.

Do wybuchów niepokojów doszło też w kilku innych francuskich miastach. AFP przekazała, że w Grenoble rozległy się wystrzały z moździerzy, a co najmniej dwa sklepy z odzieżą sportową miały rozbite witryny. Agencja dodała, że przed trzecim sklepem czuwała policja, by zapobiec próbom grabieży. Przypomniano także, że minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez zmobilizował na sobotę 22 tys. policjantów i żandarmów, w tym 8 tys. w Paryżu.

Sportowa sobota w Paryżu

Szef resortu zapewniał zarazem, że służby przygotowały "bardzo solidny i niezawodny plan" na wypadek wybuchu niepokojów. Obok finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w sobotni wieczór w Paryżu odbywał się też ważny mecz stołecznego klubu w ekstraklasie Francji w rugby. Rozgrywano kolejne spotkania wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa, a także odbyło się kilka koncertów, w tym piosenkarka Aya Nakamura wystąpiła na Stade de France, a raper Damso w hali Paris La Defense Arena.

W niedzielę po południu na Polach Marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG, a policja spodziewa się, że wydarzenie może zgromadzić nawet do 100 tys. osób. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron.