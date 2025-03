Za nami trzeci odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Na parkiecie zaprezentowała się prowadząca "Lepszą Połowę Dnia" w RMF FM Ola Filipek. W poprzednim odcinku Ola wraz ze swoim partnerem Wojtkiem Kuciną zdobyli 30 punktów. Tym razem "wytańczyli" 24 i przeszli do kolejnego etapu.