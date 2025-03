Już w najbliższą niedzielę, tj. 9 marca, o godz. 19:55 w telewizji Polsat będzie można obejrzeć drugi odcinek kultowego programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Na parkiecie wystąpi m.in. nasza redakcyjna koleżanka Ola Filipek, której gorąco kibicowaliśmy tydzień temu i kibicujemy nadal!

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Ola Filipek z RMF FM i Wojtek Kucina, czyli para nr 11 / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Ola Filipek - wraz z Mateuszem Opyrchałem - prowadzi "Lepszą Połowę Dnia" w RMF FM. Jej partnerem w programie Polsatu jest Wojtek Kucina. Duet otrzymał nr 11.

W pierwszym odcinku 16. edycji "Tańca z gwiazdami" jury przyznało parze wysokie noty - w sumie 30 punktów. Nie tylko jurorzy byli pod wrażeniem energii Oli Filipek. Wiemy, że nasza redakcyjna koleżanka skradła serca także wielu, wielu widzów!

Wideo youtube

Instagram Rolka

Zachęcamy do oglądania drugiego odcinka programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w najbliższą niedzielę o godz. 19:55 w Polsacie i do głosowania na parę nr 11, czyli Olę Filipek i Wojtka Kucinę.

Głos można oddać na dwa sposoby: wysyłając SMS z numerem pary pod numer wskazany podczas emisji show lub instalując specjalną aplikację. Wszystkie głosy zostaną zliczone, a wyniki ogłoszone przez prowadzących na końcu odcinka.

Trzymamy mocno kciuki za Olę! Zobaczcie, jak kibicowaliśmy jej razem z naszymi najfajniejszymi słuchaczami w zeszłym tygodniu!