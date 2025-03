Pierwszy odcinek nowej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie już za nami. Dziennikarka RMF FM Ola Filipek olśniła widzów i jurorów, zdobywając wraz ze swoim partnerem Wojtkiem Kuciną 30 pkt. Czas na odcinek drugi, nowe emocje, wzruszenia i radość z tańca. Kibicujemy Oli Filipek!

Ola Filipek i Wojciech Kucina w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" / Wojciech Olkuśnik / East News

W drugim odcinku 16. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" Ola Filipek wraz z Wojtkiem Kuciną zdobyli 30 pkt. Tak jury oceniło ich pokaz tańca quickstep.

W Polsacie wystartowała kolejna edycja kultowego programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Na parkiecie można podziwiać m.in. naszą redakcyjną koleżankę Olę Filipek, której oczywiście gorąco kibicujemy. Ola Filipek jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek RMF FM. Słuchacze pokochali ją za optymizm, uśmiech i zaangażowanie. Wraz z Mateuszem Opyrchałem prowadzi "Lepszą Połowę Dnia".

Partnerem Oli w programie Polsatu jest Wojtek Kucina. Duetowi, który otrzymał nr 11, jury po występie w pierwszym odcinku przyznało w sumie 30 punktów. Nie tylko jurorzy byli pod wrażeniem energii Oli Filipek. Wiemy, że nasza redakcyjna koleżanka skradła serca także wielu, wielu widzów. Ola Filipek jest gotowa podejmować kolejne wyzwania. Jej przygotowania do drugiego odcinka można śledzić także na Instagramie.

W ubiegłym tygodniu kibicowaliśmy dziennikarce RMF FM razem z mieszkańcami Lublińca w Śląskiem, gdzie powstała specjalna strefa kibica. Był wielki telebim, żółto-niebieskie leżaki i - jak w prawdziwej strefie kibica - przekąski i lemoniada.

A Ola Filipek z Wojtkiem Kuciną tańczyła tak:

Wideo youtube

„Taniec z gwiazdami 16”. Jak głosować?

Głos na wybraną parę można oddać na dwa sposoby: albo wysyłając SMS z numerem pary pod numer wskazany podczas emisji show, albo instalując specjalną aplikację. Wszystkie głosy zostaną zliczone, a wyniki ogłoszone przez prowadzących na końcu odcinka.

Zachęcamy do oglądania drugiego odcinka programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w najbliższą niedzielę o godz. 19:55 w Polsacie i do głosowania na parę nr 11, czyli Olę Filipek i Wojtka Kucinę.