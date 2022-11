Bruce Lee mógł umrzeć z powodu picia zbyt dużej ilości wody - taką hipotezę ogłosili naukowcy w niemal 50 lat po śmierci legendarnego mistrza kung-fu. Z wydalaniem nadmiaru wody z organizmu nie uporały się nerki sportowca, a to doprowadziło do obrzęku mózgu.

Bruce Lee w scenie z filmu "Wejście smoka" (1973). / PAP/Photoshot

Bruce Lee zmarł, bohater filmów prezentujących sztuki walki - w Polsce najbardziej znany z "Wejście smoka" - zmarł nagle w wieku 32 lat. Śmierć nastąpiła 20 lipca 1973 r., a jako przyczynę lekarze podali obrzęk mózgu.

Gangsterzy, upał, cios wibrującej ręki...

Niespodziewany zgon popularnego aktora i ikony sztuk kung-fu spowodowała, że niemal natychmiast pojawiły się spekulacje, kto lub co mogło się przyczynić do jego śmierci. Pojawiały się teorie, że padł ofiarą gangsterów. Krążyła też plotka, że o śmierć przyprawił go "cios wibrującej ręki", zadany mu w walce i działający z opóźnieniem. Jako przyczynę wskazywano też przegrzanie organizmu, co miało być wynikiem bardzo wysokich temperatur, jakie wówczas panowały w Hongkongu.

Badanie przeprowadzone w Hiszpanii przez grupę specjalistów od chorób nerek, opublikowane w wydaniu Clinical Kidney Journal z grudnia 2022 r., wyjaśniają, co mogło wywołać obrzęk mózgu u aktora.

Dysfunkcja nerek i niemożliwość wydalania wody z organizmu

Autorzy twierdzą, że Bruce Lee miał wyjątkowo niskie stężenie sodu we krwi. Do takiej sytuacji może dojść z powodu zażywania leków przeciwbólowych albo marihuany. Ten sam skutek wywołuje również spożywanie zbyt dużej ilości płynów. Taki nawyk stanowi także przyczynę wzrostu "ryzyka hiponatremii" - jak napisano w artykule w Clinical Kidney Journal.

"Postawiliśmy hipotezę, że Bruce Lee zmarł z powodu określonej formy dysfunkcji nerek: niezdolności do wydalania wystarczającej ilości wody, aby utrzymać homeostazę organizmu... Może to prowadzić do hiponatremii, obrzęku mózgu i śmierci w ciągu kilku godzin, jeśli nadmiernemu spożyciu wody nie towarzyszy wydalanie wody z moczem" - podsumowuje artykuł.

"Biorąc pod uwagę, że hiponatremia występuje często, stwierdza się ją nawet u 40 proc. hospitalizowanych i może spowodować śmierć z powodu nadmiernego spożycia wody nawet u młodych, zdrowych osób, istnieje potrzeba szerszego rozpowszechnienia koncepcji, że nadmierne spożycie wody może zabić " - przestrzegają autorzy badań.

Bruce Lee znany był z długotrwałego stosowania rygorystycznej diety, polegającej na odżywianiu się dużą ilością soków owocowych i innych płynów. Jednocześnie system treningowy przez niego uprawiamy wymagał ogromnego i długotrwałego wysiłku.