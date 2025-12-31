Rok 2026 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim powracają pytania o przyszłość ludzkości. Czy czeka nas czas wojen, katastrof i chaosu, czy może jednak światło nadziei? Odpowiedzi na te pytania niektórzy próbują znaleźć w tajemniczych czterowierszach Nostradamusa – francuskiego wizjonera z XVI wieku, którego proroctwa od stuleci rozpalają wyobraźnię ludzi na całym świecie.

Michel de Nostredame, znany szerzej jako Nostradamus, to postać niezwykła. Jego dzieło „Les Prophéties” – zbiór ponad 900 czterowierszy, czyli tzw. kwatrynów – do dziś inspiruje i niepokoi. / Science Photo Library/ CHRIS HELLIER / East News

Nostradamus przewiduje na 2026 rok katastrofy kosmiczne, jak zaćmienie Słońca i "płonącą gwiazdę", które mogą zwiastować poważne zjawiska naturalne.

Proroctwa mówią o wojnie i zniszczeniach w Europie, zwłaszcza w okolicach francuskich miast Rouen i Évreux oraz w szwajcarskim Ticino.

Możliwe są nagłe polityczne przewroty i skandale, symbolizowane przez "wielki trafiony błyskawicą" oraz "potężny rój pszczół" - nawiązujące do wpływowych liderów.

Mimo mrocznych wizji Nostradamus zapowiada nadejście światła i pokoju po okresie chaosu, dając nadzieję na lepszą przyszłość.

Nostradamus - wizjoner, który nie przestaje intrygować

Michel de Nostredame, szerzej znany jako Nostradamus, był postacią, wokół której narosło mnóstwo legend i domysłów. Już za życia zyskał sławę nie tylko jako lekarz, ale przede wszystkim jako prorok. Jego dzieło "Les Prophéties" to zbiór ponad 900 czterowierszy - kwatrynów, zapisanych w archaicznym języku, pełnych łacińskich wtrętów i tajemniczych aluzji. Przez wieki stały się one polem do popisu dla interpretatorów, którzy próbują powiązać słowa Nostradamusa z kolejnymi światowymi wydarzeniami. Szczególne emocje budzą te, które mają dotyczyć roku 2026.

Kosmiczne znaki i katastrofy - czy gwiazdy przyniosą zagładę?

Rok 2026 już teraz jest obiektem spekulacji zarówno astronomów, jak i badaczy proroctw. To właśnie wtedy - jak podaje Sky History - nad Europą ma mieć miejsce pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie Słońca. To zjawisko, według wielu, dodaje wiarygodności ponurym wizjom Nostradamusa. Jeden z jego tajemniczych kwatrynów opisuje "płonącą gwiazdę, która pali się przez siedem dni, podczas gdy chmura rodzi dwa słońca". Interpretatorzy zastanawiają się, czy chodzi tu o spektakularny wybuch supernowej, czy może o inne równie dramatyczne zjawisko kosmiczne.

Jeszcze bardziej niepokoi kwatryn 1,46, w którym mowa o "niszczycielskim ogniu padającym z nieba przez trzy noce" i "potężnym trzęsieniu ziemi". Czy to zapowiedź uderzenia meteorytu, ekstremalnych anomalii pogodowych, a może katastrof wywołanych przez człowieka? W dobie gwałtownych zmian klimatu te wizje wydają się przerażająco aktualne.

Wojny i polityczne burze - Europa na krawędzi?

Nie tylko Kosmos budzi obawy. Nostradamus miał przewidzieć również polityczne i militarne wstrząsy, które mogą dotknąć Europę w 2026 roku. Szczególnie niepokojący jest kwatryn ostrzegający przed "siedmioma miesiącami wielkiej wojny, podczas których ludzie umierają z powodu zła", gdzie wymienione są francuskie miasta Rouen i Évreux. W czasach napięć między NATO a Rosją oraz trwającej wojny na Ukrainie interpretatorzy widzą w tych słowach ostrzeżenie przed możliwą eskalacją konfliktów.

Niepokój budzi też przepowiednia dotycząca szwajcarskiego Ticino: "Dzięki łasce, którą okaże miasto, Ticino popłynie krwią." Szwajcaria, symbol neutralności, pojawia się tutaj jako miejsce krwawych wydarzeń, co sugeruje głębokie zmiany w europejskim porządku.

Wśród czarnych scenariuszy pojawia się także werset o "wielkim trafionym błyskawicą w jasny dzień". Czy to zapowiedź nagłego końca kariery politycznej jakiejś potężnej osoby, czy może spektakularny skandal na miarę "uderzenia pioruna na czerwonym dywanie"?

Numerologia i pszczoły - polityczne przewroty i tajemnice liczb

Zwolennicy Nostradamusa chętnie sięgają po numerologię, by lepiej zrozumieć jego proroctwa. Wszystkie kwatryny oznaczone numerem 26 automatycznie łączone są z rokiem 2026. Sceptycy traktują to jako czystą spekulację, jednak dla wielu taka metoda ma sens.

Szczególną uwagę zwraca kwatryn I:26, w którym mowa o "potężnym roju pszczół, który wznosi się nocą". Pszczoły od wieków symbolizują zorganizowaną władzę i imperium - nie bez powodu Napoleon wybrał je na swoje godło. Czy to zapowiedź politycznych przewrotów lub nagłego wzrostu potęgi kontrowersyjnych przywódców, takich jak Donald Trump czy Władimir Putin?

Dlaczego wciąż wierzymy w proroctwa?

Co sprawia, że proroctwa Nostradamusa nie tracą na popularności? Psycholodzy tłumaczą to zjawisko tzw. błędem potwierdzenia - ludzie mają tendencję do dostrzegania związków między niejasnymi przewidywaniami a rzeczywistymi wydarzeniami. Christian Research Institute podkreśla, że niejednoznaczność kwatrynów pozwala interpretować je na nieskończoną ilość sposobów.

Nie bez znaczenia są także paralele między epoką Nostradamusa a współczesnością. XVI wiek był czasem niepokojów społecznych, politycznych rewolucji i technologicznych przełomów. Dziś, w dobie mediów społecznościowych, masowe rozpowszechnianie idei jest jeszcze łatwiejsze, a niepewność - równie silna.

Nadzieja wśród chaosu - światło na końcu tunelu?

Wśród mrocznych wizji Nostradamus zostawił jednak także przesłanie nadziei. Jeden z kwatrynów głosi: "Cienie ustąpią, lecz człowiek światła powstanie". To optymistyczny sygnał, że po okresie burz i chaosu może nadejść czas pokoju i oświecenia. Czy rzeczywiście tak będzie? Przekonamy się już wkrótce.