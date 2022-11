Od października do ostatniego poniedziałku 24-latka mieszkała w namiocie na gdańskiej Zaspie ze swoją 2-letnią córką. Kobieta usłyszała już zarzuty. Grozi jej do 5 lat więzienia. Śledczy chcą, by trafiła do aresztu.

Namiot, w którym 24-latka mieszkała razem z 2-letnią córką / Adam Warżawa / PAP Przesłuchanie 24-latki trwało dziś od wczesnego poranka w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Oliwa. Jak dowiedział się reporter RMF FM, kobiecie przedstawiono zarzut narażenia człowieka na niebezpieczeństwo, za co grozi do 5 lat więzienia. Chodzi oczywiście o 2-letnią córkę zatrzymanej. Jak przekazała RMF FM Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, 24-latka nie przyznała się do winy. Kobieta uważa, że prawidłowo opiekowała się córką. 24-latka złożyła wyjaśnienia w tej sprawie. Wytłumaczyła śledczym także to, dlaczego znalazła się bez dachu nad głową, sama z małym dzieckiem, z dala od domu. Na tym etapie sprawy prokuratorzy nie chcą jednak mówić ani o treści wyjaśnień złożonych przez kobietę, ani o innych szczegółach sprawy. Będzie wniosek o tymczasowe aresztowanie 24-latki Śledczy zapowiedzieli, że złożą do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety. Decyzję tę tłumaczą m.in. obawą matactwa i brakiem stałego miejsca zamieszkania podejrzanej. Według śledczych, jako osoba zobowiązana do sprawowania opieki, 24-latka nie robiła tego w sposób należyty, zamieszkując z dzieckiem w namiocie, rozbitym na terenie zielonym na gdańskiej Zaspie. Kobieta przebywać miała tam także w sytuacji, gdy temperatura na dworze była ujemna. Jak poinformowała nas prokuratura, doprowadziło to choroby dziecka, ostrej infekcji i tzw. rozstroju zdrowia na czas poniżej 7 dni. Dodatkowo dziecko narażone było także na bezpośrednie niebezpieczeństwo cięższego rozstroju zdrowia. Długotrwałe wychłodzenie mogło bowiem spowodować ciężkie schorzenie układu oddechowego. W zarzutach nie ma mowy o ewentualnym narażeniu dziecka na śmierć. Przyjechała do Trójmiasta z Lubelszczyzny Namiot, w którym 24-latka mieszkała z 2-letnią córką / Adam Warżawa / PAP Z naszych informacji wynika, że 24-latka przyjechała do Trójmiasta z Lubelszczyzny. Tam też, w jednej z miejscowości, formalnie zameldowana jest jej córka. O dalszym losie dziecka decydować będzie sąd rodzinny. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie zajmował się sprawą ani jakie ewentualne rozwiązania wchodzą tutaj w grę. Tego typu postępowania są z reguły całkowicie utajnione. O bezdomnej mieszkającej w namiocie zawiadomił policję jeden z pracowników socjalnych. Z jego relacji wynikało, że na terenie zielonym przy al. Jana Pawła II w Gdańsku rozstawiony jest namiot, w którym prawdopodobnie przebywa dziecko oraz trzy osoby dorosłe, które nie chcą wpuścić do środka ani jego, ani strażnika miejskiego. Interwencja policja potwierdziła te obawy. W środku funkcjonariusze zastali mężczyznę i dwie dorosłe kobiety. 24-latka została wtedy zatrzymana, a jej dziecko trafiło do szpitala. Zobacz również: Bezdomna z dwulatką mieszkała w namiocie w lesie Opracowanie: Maciej Nycz