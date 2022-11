13-letnia pasażerka samochodu zginęła w wypadku, do którego doszło na terenie gminy Rejowiec Fabryczny (Lubelskie). Kierujący audi 18-latek z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Z ustaleń policji wynika, że na zakręcie zjechał on na lewe pobocze i uderzył w drzewo.

/ Shutterstock Do wypadku doszło około godz. 19 w poniedziałek na drodze powiatowej w miejscowości Bieniów w gminie Rejowiec Fabryczny. Według wstępnych ustaleń, kierujący audi 18-latek na łuku drogi, z nieustalonych przyczyn, zjechał na lewe pobocze, a następnie uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu poniosła 13-letnia pasażerka tego pojazdu – poinformowała kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Dodała, że kierowca z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Pobrano krew do badań, aby sprawdzić, czy kierujący autem był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegóły wypadku. Zobacz również: 3 tony tytoniu i 2 mln papierosów. CBŚP rozbiło grupę przestępczą

