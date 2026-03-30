Po Wielkanocy wiele osób wierzących zastanawia się, co zrobić z poświęconą palmą. Kolorowe wiązanki przyozdabiają wnętrza i nadają wyjątkowy świąteczny klimat. Jednak co zrobić z palmą, kiedy Wielkanoc minie i będziemy chcieli zmienić wystrój? Odpowiedź jest nieoczywista.

Najłatwiej oddać palmę do parafii

Tradycja święcenia palm wielkanocnych jest obchodzona na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Należy pamiętać, że Kościół katolicki nie posiada konkretnych regulacji, które wskazywałyby, co zrobić z palmą wielkanocną. Jednak dla osób wierzących poświęcona palma przestaje być zwykłą dekoracją i stanowi ważny element celebracji Wielkanocy. Z tego powodu należy traktować ją z szacunkiem.

Co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby palmę wielkanocną wykorzystywać wielokrotnie - schować po świętach i zachować na kolejne lata. Takie działanie wpisuje się w nurt "zero waste" i jest wyrazem dbałości o środowisko.

Jednak co zrobić, jeśli chcemy wymienić wiązankę na nową? Najprostszym sposobem jest oddanie jej do swojej parafii. Wiele kościołów organizuje specjalne zbiórki, kiedy można oddać palmy wielkanocne. Warto przypomnieć, że popiół, którym kapłani posypują głowy wiernych w Środę Popielcową, tradycyjnie pozyskuje się właśnie ze spalonych palm z ubiegłego roku.

Można też zakopać albo spalić

Alternatywnym rozwiązaniem jest zakopanie palmy w ziemi - pod warunkiem że została ona wykonana wyłącznie z naturalnych materiałów, takich jak suszona trawa, kwiaty czy gałązki. Ważne jest jednak, aby przed umieszczeniem wiązanki w gruncie usunąć z niej wszelkie sztuczne elementy, takie jak plastikowe druciki, syntetyczne wstążki czy styropianowe dekoracje, które należy zutylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Niektórzy decydują się także na samodzielne spalenie palmy wielkanocnej. Spopielenie wiązanki powinno jednak nastąpić w sposób godny, na przykład w domowym kominku lub czystym palenisku. Uzyskany w ten sposób pył można rozsypać np. w przydomowym ogrodzie.