Jak Polacy spędzą Święta Wielkanocne? Z sondażu IBRiS dla PAP wynika, że planujemy świętowanie w gronie najbliższych, często połączone z aktywnością. Duża część z nas z przyjemnością sięga też po tradycyjne potrawy.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz n a stronie głównej rmf24.pl

Świętowanie z bliskimi, lenistwo, a może urlop?

Jak Polacy zamierzają spędzić Wielkanoc? Najwięcej wskazań w sondażu (respondenci mogli wybrać kilka opcji) zebrała odpowiedź "biesiadując z rodziną" (81,8 proc.). Na drugim miejscu jest szeroko pojęta aktywność - spacery, jazda na rowerze i inne sporty (38 proc.). Podium zamyka udział w uroczystościach religijnych (27,9 proc.).



Niemal 25 proc. głosów zebrała odpowiedź wskazująca na świąteczne leniuchowanie i nierobienie niczego szczególnego. Spora jest grupa badanych (20,9 proc. głosów), która zamierza oglądać filmy i seriale. Na tym tle niewiele jest zapowiedzi wyjazdu na urlop (7,9 proc.).

Jak Polacy spędzą Wielkanoc? / Maciej Zieliński / PAP

Te tradycje są wciąż żywe



W badaniu zapytano również, czy ankietowani kultywują tradycje wielkanocne. Święcenie potraw deklaruje 68,8 proc. badanych. Zwyczaj śmigusa-dyngusa kultywuje 58,3 proc. respondentów, a pisanki przygotowuje 51,4 proc. uczestników badania.

Jak Polacy podchodzą do wielkanocnych tradycji? / Maciej Zieliński / PAP

Zachowanie postu w Wielki Piątek deklaruje 45,6 proc. osób. Mniej powszechne, ale nadal obecne, są podarunki dla dzieci od zajączka (30,4 proc.) oraz udział w mszy rezurekcyjnej (25,9 proc.).

Nieznacznie spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób planujących uczestnictwo w uroczystościach religijnych i modlitwie - z 29,6 proc. do 27,9 proc. Najwięcej osób planuje udział w mszy w Niedzielę Palmową (37,3 proc.) oraz spowiedź przed świętami (26,8 proc.). Blisko co piąty badany zamierza uczestniczyć w Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę (20,4 proc.). Równie często pojawia się deklaracja uczestnictwa w drodze krzyżowej w Wielki Piątek (20,1 proc.).

Kulinarne hity świąt

Ulubione wielkanocne potrawy Polaków / Maciej Zieliński / PAP

Po jakie potrawy wielkanocne najczęściej sięgamy? Na żur lub żurek wskazuje 24,2 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się jajka faszerowane (12,2 proc.) i biała kiełbasa (11,1 proc.).

Dalej uplasowały się sałatka jarzynowa (9,2 proc.), barszcz biały (8,7 proc.), jajka w majonezie (8,5 proc.) i mazurek (8,4 proc.). Nieco rzadziej badani wybierają lukrowane baby wielkanocne (7,9 proc.), paschę (2,7 proc.) czy pasztet (1,6 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą CATI 13-15 marca 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków.