"Nasze kontakty z Prawem i Sprawiedliwością są, myślę, nienajgorsze. Natomiast, jeśli chodzi o bezpośrednie środowisko premiera i pana premiera, to są niełatwe" – mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. "Między nami różnice nie są znane od wczoraj. One pojawiły się na kanwie tego, czy ustępować wobec Unii Europejskiej i czy to przyniesie pożądane dla Polski efekty. Pan premier wybrał drogę ustępstw, my uważaliśmy, że będzie to miało fatalne konsekwencje" – podkreślił.

Zbigniew Ziobro / Karolina Bereza / RMF FM

Ziobro: Relacje ze środowiskiem premiera są niełatwe

Lider Solidarnej Polski, która od dwóch lat blokuje wszelkie próby porozumienia się z Unią Europejską, przekonuje, że Mateusz Morawiecki nie zrealizował swoich obietnic dotyczących środków z UE. Pan premier mówił, że pieniądze będą, szantażu nie będzie. I co, jak jest? Pieniędzy nie ma, jest szantaż - dodał. Ziobro stwierdził także, że obecnie środowisko szefa rządu próbuje "zwalić odpowiedzialność na swoich kolegów, którzy ostrzegali przed tym". Przypomnijmy, że Polska sama zgodziła się na warunki stawiane przez Brukselę, czego do dziś nie chce zaakceptować otoczenie Ziobry. Ziobro został zapytany także o sprawę ustawy o notariacie, która poległa w Sejmie , między innymi z powodu nieobecności niektórych posłów klubu PiS. Kilku kolegów z panem premierem nie było. Ufam, że to był przypadek - skomentował. Krzysztof Ziemiec zapytał także swojego gościa o nowelizację Kodeksu karnego, podpisaną wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kara surowa działa, bo jakby Mariusz Trynkiewicz dostał dożywocie, to dzisiaj nie byłoby problemu i lęku, że może dziś wyjść i kogoś zamordować - mówił Ziobro. Prokurator generalny odrzucił także krytykę przepisów. Zawsze jest front obrony przestępców i to mnie zdumiewa. To jest też ich obrona dorobku naukowego, mówili o łagodnej, liberalnej polityce karna i teraz nie chcą się przyznać do własnych błędów - mówił Ziobro. Kiedy będę miał wybór, czy stanąć po stronie dziecka, niewinnej ofiary, to będę stał po stronie niewinnej ofiary (...) Bandyta zasługuje na sprawiedliwą karę, która będzie izolować go od społeczeństwa, jeśli jest groźny, by nie mógł krzywdzić innych - zaznaczył. Przekonywał także, że ewentualne złagodzenie kar będzie w przyszłości trudne politycznie. Ogromna większość Polaków jest za tym, aby tych najgroźniejszych bandytów karać surowo - podkreślił.

