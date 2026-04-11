"To nie jest sytuacja złamania prawa, to jest raczej sytuacja szukania rozwiązania, kiedy prezydent nie chce wykonywać swoich zadań" - ocenił senator i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Mówił o sędziach wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w czwartek w Sejmie w obecności marszałków Sejmu i Senatu oraz notariusza. "Prezydent powinien niezwłocznie dokonać uroczystości zaprzysiężenia sędziów. Tego nie zrobił, pomimo wielu wezwań. Nieraz wskazywał słowami ministra Boguckiego, że jego celem tak naprawdę jest pewna selekcja kandydatów" - dodał.

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM, komentował zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek czwórka z sześciu wybranych przez polski parlament sędziów w tej izby wobec braku obecności prezydenta Karola Nawrockiego w Sejmie złożyła ślubowanie w obecności marszałków Sejmu i Senatu oraz notariusza.

Adam Bodnar o ślubowaniu sędziów w Sejmie: Nie złamali prawa

"Nie złamali prawa". Adam Bodnar o ślubowaniu w Sejmie

Moim zdaniem to absolutnie nie jest sytuacja złamania prawa, to jest raczej sytuacja szukania rozwiązania, które jest możliwe do zrobienia, kiedy prezydent nie chce wykonywać swoich zadań - stwierdził, odpowiadając na pytanie prowadzącego Krzysztofa Ziemca o to, czy ci sędziowie złamali prawo, nie czekając na decyzję prezydenta.

Prezydent z niewiadomych przyczyn wybrał osobę numer 1 i osobę numer 5 z uchwał sejmowych, które były głosowane i tylko je zaprosił na ślubowanie. W takiej sytuacji było absolutnie uprawnione, aby przejść do kolejnego kroku i dokonać tego zaprzysiężenia wobec prezydenta - dodał.

Nie może być tak, że prezydent stworzył sobie nową kompetencję nieznaną w Konstytucji, żeby weryfikować osoby, które zostały powołane na stanowiska sędziowskie - ocenił były minister sprawiedliwości w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Przyznał, że "jeśli prezydent Karol Nawrocki nie zorganizował zaprzysiężenia sędziów wybranych przez Sejm RP, to tak, złamał prawo".

Sprawa sędziego Markiewicza. Senator Bodnar zabrał głos

Dopytywany o sprawę sędziego Krystiana Markiewicza - wybranego przez większość parlamentarną jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego - który ujawnił w mediach, że nie zrzekł się funkcji, jaką sprawuje w Sądzie Okręgowym w Katowicach, były minister sprawiedliwości stwierdził, że "rozumie sędziego Markiewicza".

Zauważmy, że zrzeczenie się urzędu sędziego powoduje bardzo trudną drogę powrotu na to stanowisko - wskazał.

Co z sędziami, którzy złożyli ślubowanie? Bodnar: Powinni by solidarni z pozostałą czwórką

Bodnar był pytany także o to, co w zaistniałej sytuacji powinni zrobić ci sędziowie, od których prezydent przyjął ślubowanie. Uważam, że oni powinni być solidarni w stosunku do pozostałej czwórki. Do czasu rozwiązania sytuacji nie powinni orzekać - stwierdził.

Dodał także, że pozostała czwórka sędziów powinna konsekwentnie przychodzić do Trybunału Konstytucyjnego i domagać się dopuszczenia ich do sprawowania funkcji sędziego TK . Oni nie mają teraz wyboru. Muszą konsekwentnie każdego dnia w Trybunale się pojawiać i żądać dopuszczenia do wykonywania obowiązków - dodał.