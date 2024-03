"To nie jest kwestia tego, czy prezes (Adam Glapiński – przyp. red.) się boi, czy nie, sprawa jest znacznie bardziej poważna, dotyczy niezależności banku centralnego" - tak Marta Kightley, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, mówiła o próbie postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. "Dla nas wszystkich i dla prezesa to jest jasne, że to jest nagonka polityczna, która zaczęła się kilka lat temu" - stwierdziła. Jak dodała, Adam Glapiński nie zamierza się odsunąć na czas procedury ewentualnego postawienia go przed Trybunałem Stanu.

Ta sytuacja ciągnie się już któryś rok, zaczęła się w kampanii wyborczej, od oskarżeń prezesa o to, że spowodował inflację. To jest dalszy ciąg tej historii. Mamy zapowiedzi bardzo konkretne dotyczące postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. To jest kwestia niezależności banku centralnego, to nie jest kwestia personalna, to nie jest kwestia strachu czy nie, to są bardzo poważne sprawy - podkreślała w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem Marta Kightley, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Jak dodawała, bank centralny ma zapewnioną niezależność, bo odgrywa ogromną rolę w gospodarce państwa. Jeżeli będziemy próbowali zachwiać ten ład instytucjonalny, to będzie to miało bardzo negatywne konsekwencje dla gospodarki - ostrzegła.

Oskarżenia były takie, że pan prof. Glapiński spowodował inflację. W kampanii wyborczej jeszcze w 2022 r. Donald Tusk mówił, że prezes Glapiński spowodował inflację i żeby ją zlikwidować, trzeba usunąć prezesa Glapińskiego - okazuje się, że to była teza kłamliwa - mówiła Marta Kightley. Według niej bank centralny bardzo dobrze odpowiedział na te zagrożenia, jakim była inflacja. Obecnie odczyty inflacji są w celu inflacyjnym - 2,8 za luty br. Polityka monetarna doprowadziła skutecznie do ograniczenia inflacji, przy czym koszty społeczne związane z podwyżkami stóp procentowych nie były duże - nie mieliśmy do czynienia z ogromnym bezrobociem, ze spadkiem PKB - zauważyła.

Według niej trwa szukanie kolejnego argumentu, żeby postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. W mediach mogliśmy znaleźć listę 8 zarzutów - to rozumiem, że hierarchia jest taka, że zaczyna się od najcięższego do najmniej ważonego. Żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu, to trzeba mieć argumenty, które mówią o złamaniu konstytucji lub ustawy - zaznaczyła wiceprezes NBP. Zaczyna się od skupu aktywów, który nie tylko w moim przekonaniu, ale w przekonaniu instytucji międzynarodowych, wielu ekonomistów, uratowały polską gospodarkę w pandemii. Tak, jakby autorzy tego dokumentu nie zdawali sobie sprawy z tego, że wydarzyła się pandemia, wybuchła wojna w Ukrainie. Podnoszenie stóp procentowych, polityka pieniężna oddziałuje z pewnym opóźnieniem - czterech do ośmiu kwartałów. Teraz jesteśmy po dwóch latach - mamy efekt zacieśniania monetarnego. A efekt jest taki, że inflacja jest w celu - podkreśliła.

"Szukanie paragrafu na człowieka"

Dla nas wszystkich i dla prezesa to jest jasne, że to jest nagonka polityczna, która zaczęła się kilka lat temu. To jest szukanie paragrafu na człowieka. Zostały postawione zarzuty, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością - stwierdziła stanowczo.

Prezes nie odsunie się, to byłoby bardzo złe dla banku centralnego - tak Marta Kightley odpowiedziała na pytanie Krzysztofa Ziemca, czy prezes odsunie się od pełnienia obowiązków na czas procedury mającego postawić go ewentualnie przed Trybunał Stanu. Gdyby doszło do takiego zawieszenia, to możemy tę decyzję przed TSUE, ponieważ jest niezgodna z przepisami - mówiła.

Jak dodawała, obecny poziom inflacji nie ma nic wspólnego z działaniami rządu Donalda Tuska.

Inflacja poniżej 3 proc. mnie cieszy, natomiast to jest wynik prowadzenia polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej, której przewodniczy prezes Glapiński. To jest ogromny sukces banku centralnego - stwierdziła.

Dopytywana o wpływ podwyżki stawki VAT na żywność z zera do 5 proc., stwierdziła, że wg szacunków spowoduje to wzrost inflacji o 0,9 pkt procentowego.