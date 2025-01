"Ustawa incydentalna nie ułatwi w żaden sposób rozstrzygnięcia wyborów. Ta ustawa jest niekonstytucyjna" - mówił poseł PiS Marcin Przydacz, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Zapytany o to, czy Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zamierza zrezygnować ze swojej funkcji przed końcem kadencji Andrzeja Dudy, były prezydencki minister odparł: "Wiem ze swoich źródeł, że rzeczywiście czas funkcjonowania ministra Siewiery w Pałacu Prezydenckim powoli dobiega końca".

Czy prezydent podpisze ustawę incydentalną?

Krzysztof Ziemiec rozpoczął rozmowę z Marcinem Przydaczem, b. prezydenckim ministrem ds. polityki zagranicznej oraz b. wiceministrem spraw zagranicznych, od uchwalonej w piątek w Sejmie ustawy incydentalnej, zgodnie z którą o ważności wyboru prezydenta w 2025 r. ma orzekać 15 sędziów najstarszych stażem w Sądzie Najwyższym.

Ustawa incydentalna jest niekonstytucyjna. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z 2006 roku dawno, dawno temu wskazywało zakaz zmiany zasadniczych elementów prawa wyborczego - szeroko pojętego - na 6 miesięcy przed wyborami. Mamy 4 miesiące do wyborów - wskazywał b. prezydencki minister ds. polityki zagranicznej. Po drugie zmiana w tym zakresie praktyki w Sądzie Najwyższym szłaby w poprzek absolutnie wszystkiego tego, co pan prezydent w ostatnim czasie robił i mówił - dodał polityk.

Mieliby orzekać sędziowie w większości powołani jeszcze za czasów PRL u, część z nich będąca kiedyś członkami PZPR - podsumował Marcin Przydacz.

Jak będzie wyglądać Polska po II turze wyborów prezydenckich?

Krzysztof Ziemiec zapytał, jak będzie wyglądać rzeczywistość polityczna po II turze wyborów prezydenckich. Ilu będziemy mieć prezydentów? Chodzi o to, że oprócz ustępującego prezydenta Andrzeja Dudy, będzie ten nowo wybrany, ale z powodu niejasności co do tego, kto ma zatwierdzić wynik wyborów, władzę mógłby sprawować wówczas marszałek Sejmu.

Konstytucja tutaj mówi w sposób jasny: Prezydent RP pełni urząd do momentu złożenia zaprzysiężenia przez kolejnego prezydenta. A więc w tym wypadku, jeśli wygra Karol Nawrocki, a mam taką głęboką nadzieję i przekonanie, to w sierpniu zostanie zaprzysiężony. Natomiast marszałek Sejmu przejmuje obowiązki tylko na wypadek opróżnienia stanowiska bądź też niemożności pełnienia go. Tak było po Smoleńsku - odpowiedział Przydacz.

A co, jeśli wygra Rafał Trzaskowski? Jeśli Rafał Trzaskowski, nie daj Boże, wygrałby znaczącą większością i Sąd Najwyższy nie wskazałby na żadne nieprawidłowości, no to jest oczywiste, że to on złoży przysięgę - powiedział Przydacz. Dodał też, że nie wyobraża sobie szturmu niezadowolonych wyborców na Belweder, jak to się stało w przypadku zwolenników Donalda Trumpa i ataku na Kapitol.

Mam nadzieję, że nie będzie żadnych nieprawidłowości, choć my mamy już świadomość, że dzisiaj ta kampania już zaczyna być nierówna. Główną partię opozycyjną pozbawia się środków finansowych (...). Na ten moment nie mamy żadnych pieniędzy. Zero. W sposób nielegalny są blokowane - mówił polityk PiS.

Przydacz stwierdził, że na to, co wydarzy się po II turze wyborów prezydenckich, wpływ będzie miał styl kampanii. Jeśli ona będzie fair, na równych zasadach, to pewnie te emocje ostygną. Natomiast jeśli dojdzie do oszustw, przekłamań, fałszerstwa, a to nie jest wykluczone, to te emocje ludzkie będą gigantyczne. A już na pewno w sytuacji, w której to zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu mogło być ukradzione. Wszyscy wiedzą o tym, że wygrywa wybory, a Szymon Hołownia plus część grupy sędziowskiej i kilku polityków orzeka zupełnie coś innego. No, to rzeczywiście wywołałoby chaos, co nam jest absolutnie niepotrzebne w kontekście także sytuacji bezpieczeństwa - zaznaczył.

Czy Polacy w USA powinni obawiać się deportacji?

Kolejnym tematem były Stany Zjednoczone i prezydentura Donalda Trumpa. Czy Polacy w USA mają prawo obawiać się deportacji? - zapytał Krzysztof Ziemiec.

To nie Amerykanie nakręcają taką psychozę, tylko Donald Tusk postanowił wejść w rolę jastrzębia antyamerykańskiego - odpowiedział Marcin Przydacz.

Wskazał, że Donald Trump nie mówił w kontekście deportacji o Polakach żyjących w USA. Wręcz przeciwnie. O Polaków Trump zabiegał bardzo mocno w wyborach. A po drugie ta dyskusja dotyczyła nielegalnych imigrantów, głównie z Południa, z granicy meksykańskiej - mówił polityk PiS.

Donald Tusk dzisiaj powinien zamiast straszyć Polaków, wysyłać dyplomatów do Waszyngtonu, rozmawiać z Donaldem Trumpem - podsumował Przydacz.

Zapytany, co by doradził premierowi Tuskowi w sprawie polityki wobec USA, odpowiedział: W pierwszej kolejności doradzałbym mu przezorność i nie obrażanie prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie stawianie wszystko na jeden żeton. Mądra polityka, taką jak myśmy prowadzili, to było utrzymywanie dobrych relacji zarówno z jednym, jak i z drugimi. Biden był w Warszawie, Obama był w Warszawie, Trump był w Warszawie za naszych rządów.

"Istnieje obawa, że Trump mógłby przyjechać i skrytykować rząd"

Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa, czy jest szansa to, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do Polski na szczyt Trójmorza w kwietniu. Zdaniem Marcina Przydacza jest to możliwe ze względu na to, że to ostatnia kadencja Andrzeja Dudy, który jest pomysłodawcą inicjatywy Trójmorza.

Ta inicjatywa była ważna dla Donalda Trumpa. Ostatnia wizyta w Polsce to był właśnie szczyt inicjatywy Trójmorza na Zamku Królewskim w Warszawie. (...) Myślę, że nadal jest ważna. Inwestował i politycznie, i finansowo. Mike Pompeo obiecywał konkretne pieniądze na fundusz Trójmorza, na inwestycje infrastrukturalne - mówił polityk.

Jak jednak dodał, to, czy Donald Trump przyjedzie do Polski, zależy w dużej mierze od polskiej dyplomacji. Tym bardziej, że szczyt ma się odbyć w kwietniu. Zdaniem posła PiS do tego czasu amerykański prezydent już uporządkuje sprawy wewnętrzne i zacznie bardziej interesować się sprawami międzynarodowymi.

Boję się tylko, że nasz rząd stwierdzi, że taka wizyta jest nam niepotrzebna - powiedział Przydacz. Istnieje obawa, że Trump mógłby przyjechać i skrytykować rząd za to, co robi z prokuraturą - dodał Gość Krzysztofa Ziemca.

Na pytanie, czy PiS chciałby, żeby prezydent USA wsparł kampanię Karola Nawrockiego, były wiceszef dyplomacji odpowiedział, że "wolałby, by to Polacy decydowali w stu procentach".

Natomiast sygnały z zagranicy zawsze jakieś płyną. Jedni mają lepsze relacje z Brukselą, inni mają z Waszyngtonem. Środowisko konserwatywnej centroprawicy ma dużo lepsze relacje z Waszyngtonem niż centrolewica. My budowaliśmy relacje z Amerykanami - dodał.

Jacek Siewiera odchodzi z BBN?

Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o to, czy Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zamierza zrezygnować ze swojej funkcji przed końcem kadencji Andrzeja Dudy.

To nieoficjalne informacje - odpowiedział Marcin Przydacz. Wiem ze swoich źródeł, że rzeczywiście czas funkcjonowania ministra Siewiery w Pałacu Prezydenckim powoli dobiega końca - odpowiedział były prezydencki minister.