Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera złożył na ręce prezydenta Andrzeja Dudy rezygnację ze sprawowanej funkcji. W sobotę poinformowała o tym szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Powodem decyzji są plany osobiste ministra – dodała urzędniczka. Reporter RMF FM ustalił nieoficjalnie, że Siewiera ma trafić do międzynarodowej rady państw basenu Morza Bałtyckiego. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jest zainteresowany wykorzystaniem doświadczenia szefa BBN-u Jacka Siewiery – przekazał RMF FM rzecznik MON Janusz Sejmej.

Jacek Siewiera / Marcin Obara / PAP

Informację o możliwym wcześniejszym odejściu Siewiery ze stanowiska szefa BBN podała w piątek stacja TVN24.

W sobotę oficjalna informacja w tej sprawie spłynęła od szefowej Kancelarii Prezydenta Małgorzaty Paprockiej.

"Pan minister Siewiera złożył na ręce pana prezydenta Andrzeja Dudy rezygnację z funkcji szefa BBN" - przekazała Paprocka w rozmowie z PAP.

Dodała, że powodem rezygnacji ze sprawowanej funkcji są plany osobiste Jacka Siewiery. Pan minister zadecydował o wzięciu udziału w stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Uzgodnił swoją decyzję z panem prezydentem - podkreśliła.

Dopytywana, kiedy należy spodziewać się odejścia Siewiery z BBN, Paprocka zaznaczyła, że nie potrafi wskazać dokładnej daty, ale będzie to "najbliższa przyszłość".

News RMF FM: Siewiera trafi do międzynarodowej rady państw basenu Morza Bałtyckiego

Jak ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, Jacek Siewiera ma odegrać kluczową rolę w tworzeniu nowej instytucji.

Polskie władze mają plany stworzenia międzynarodowej rady państw basenu Morza Bałtyckiego, która będzie koordynować działania rządów w związku z nową sytuacją geopolityczną na Bałtyku.

Wiodąca rola w tworzeniu i działaniu tego gremium ma przypaść właśnie Siewierze.

Rada państw basenu Morza Bałtyckiego miałaby zajmować się wypracowywaniem wspólnych decyzji i projektów legislacyjnych, które regulowałyby nową rzeczywistość w regionie Bałtyku. To m.in. odpowiedź na powtarzające się akty dywersji na wodach międzynarodowych.

Ciało ma wypracować mechanizmy koordynacji w ochronie infrastruktury przesyłu surowców, energii oraz łączności, a także, chociażby portów.

Więcej na ten temat dowiecie się z artykułu poniżej .

Władysław Kosiniak-Kamysz zainteresowany wykorzystaniem doświadczenia Siewiery

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jest zainteresowany wykorzystaniem doświadczenia szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery - przekazał RMF FM rzecznik MON Janusz Sejmej. Rozmówca Krzysztofa Zasady potwierdził także wcześniejsze ustalenia RMF FM, że resort prowadzi z Kancelarią Prezydenta konsultacje nad powołaniem instytucji, która koordynowałaby działania państw w regionie Bałtyku, a w której to Siewiera miałby odegrać kluczową rolę.

Jeszcze nie chciałbym nazywać tego miejsca, o którym trwały rozmowy (...) radą, think tankiem czy tego rodzaju precyzyjną nazwą. Poczekajmy na zakończenie misji szefa BBN-u przez pana ministra Siewierę. Wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć - przekazał.

Bezwzględnie wiedzę pana ministra Siewiery warto i należy wykorzystać, tę wiedzę związaną z Morzem Bałtyckim, z krajami położonymi nad tym morzem - dodał.

Medyk wojskowy z ogromnym doświadczeniem

Jak podano na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Obronił rozprawę doktorską w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz autorem pierwszego w Polsce podręcznika poświęconego ograniczeniom technologii podtrzymującej życie.

Ukończył też z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Oksfordzkim w dziedzinie "Strategii i Innowacji".

W czasie służby wojskowej w Wojskowym Instytucie Medycznym utworzył Klinikę Medycyny Hiperbarycznej - pierwszy w Polsce wojskowy ośrodek kliniczny, dedykowany leczeniu personelu podwodnego oraz latającego Sił Zbrojnych.

Jest autorem pierwszych zaprojektowanych w Polsce modułowych szpitali tymczasowych.

Był Dowódcą Polskiej Wojskowej Misji Medycznej do USA w 2020 r., a w trakcie wizyty w Białym Domu otrzymał oficjalne podziękowania od Prezydenta Stanów Zjednoczonych za wkład polskich medyków w zwalczanie pandemii COVID-19 w USA i został odznaczony amerykańskim Wojskowym Medalem Zasługi Stanu Illinois.

Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność - w 2018 r. za podjęcie się ratunkowej terapii hiperbarycznej pilota samolotu odrzutowego MiG-29; oraz w 2020 r. za kierowanie Polską Wojskowo-Cywilną Misją Medyczną w Lombardii w trakcie pandemii COVID-19.

W 2022 r. został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.