Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej obowiązek czipowania wszystkich psów i kotów - zarówno tych przebywających w schroniskach, jak i posiadających właścicieli. Za zignorowanie nowych przepisów grozi kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

W piątek 17 kwietnia Sejm przyjął ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów . Później trafiła ona Senatu, który opowiedział się jednak za poprawkami charakterze porządkującym, doprecyzowującym i korygującym pomyłki w zapisach. Ustawa z powrotem wpłynęła do Sejmu, który w piątek uchwalił senackie poprawki.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w elektronicznym systemie prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie "rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk".

Obowiązek czipowania psów i kotów

Ustawa wprowadza obowiązek oznakowania i rejestracji wszystkich psów, niezależnie od daty urodzenia. W przypadku kotów obowiązek obejmuje zwierzęta, które mają właściciela, przebywają w schronisku lub pod opieką organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym. Rady gmin zdecydują, czy obowiązkiem czipowania objąć koty wolnożyjące, ale obowiązkiem nie będą objęte koty wolnożyjące bytujące w gospodarstwach rolnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przygotowało projekt ustawy, podkreśliło, że nowe prawo "porządkuje też system opieki nad zwierzętami bezdomnymi" poprzez uwzględnienie wprost organizacji społecznych, które zapewniają opiekę zwierzętom bezdomnym w domach tymczasowych - organizacje te wchodzą do systemu KROPiK na podobnych zasadach jak schroniska.

To jednak nie wszystko - prostsza ma być aktualizacja niektórych danych właścicieli, m.in. przez powiązanie z rejestrem PESEL i mObywatelem.

Resort rolnictwa wskazał ponadto, że "maksymalny koszt oznakowania i rejestracji wynosi 0,56 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, czyli obecnie ok. 50 zł za każdą z tych czynności". Koszt pokrywa właściciel, a w przypadku zwierząt już oznakowanych wystarczy rejestracja. Zwierzęta znakują i rejestrują lekarze weterynarii.

Przez trzy lata Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewni bezpłatną rejestrację zwierząt oznakowanych wcześniej. Właściciele uzyskają dostęp do danych zwierzęcia i będą mogli wprowadzić zmiany niektórych danych, a także otrzymają przypomnienia o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że ogólne koszty realizacji przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wzrosły niemal trzykrotnie w latach 2012-2023 i wyniosły odpowiednio 125,8 mln zł i 347,3 mln zł.