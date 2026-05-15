Sejm - wbrew zapowiedziom - nie zajmie się dziś wyborem nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium IPN rekomenduje na to stanowisko Mateusza Szpytmę. Już wczoraj w RMF FM informowaliśmy, że z powodu tej kandydatury doszło do rozłamu w koalicji rządowej - przeciwko niej jest KO, za PSL i część posłów Polski 2050.

Mateusz Szpytma / Leszek Szymański / PAP

O godz. 9 Sejm wznowił obrady. Jednym z punktów porządku obrad miało być powołanie nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Na początku obrad marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował jednak, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjął decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu ws. powołania prezesa IPN. Kolegium IPN rekomendowało na to stanowisko obecnego wiceprezesa Instytutu dra Mateusza Szpytmę.

Już wczoraj dziennikarz RMF FM Michał Radkowski informował, że sprawa wyboru nowego prezesa IPN spowodowała rozłam w koalicji rządowej. PSL i część posłów Polski 2050 - podobnie jak PiS i Konfederacja - zapowiadały poparcie dla Mateusza Szpytmy.

Ruch ludowców

Jak informuje dziennikarz RMF FM Michał Radkowski, o skreślenie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad mieli apelować ludowcy.

W nieoficjalnych rozmowach nasz dziennikarz usłyszał, że głosowanie okazałoby się kompromitacją dla obozu władzy. Kandydata zgłoszonego przez kolegium IPN popierała cała opozycja, a także ludowcy i część posłów Polski 2050. Gdyby zsumować ich głosy, mieliby większość. To byłby cios dla koalicji. Oficjalnie ten powód jednak nie pada.

Czasami niektóre głosowania - i te personalne, i te dotyczące ustaw, wymagają zmiany terminu. I tak jest w tym przypadku, nic nadzwyczajnego - tłumaczy szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.

Ten czas teoretycznie ludowcy chcą wykorzystać na przekonanie koalicjantów. Szans na to nie mają, bo zgodę musi wydać Senat. Mamy większość w Senacie - podkreśla Mariusz Witczak z KO i dodaje, że ta kandydatura tam nie przejdzie.

Kim jest Mateusz Szpytma?

Szpytma - obecny wiceprezes IPN - został 14 kwietnia rekomendowany na stanowisko prezesa przez Kolegium IPN.

Szpytma jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W IPN pracuje od 2000 r.

Pod koniec kwietnia ponad 170 osób, w tym historycy, podpisało się pod apelem do parlamentarzystów, by nie popierali Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Autorzy listu - w przeszłości związani z IPN - zarzucają mu, że jest jedną z twarzy "skrajnego upolitycznienia IPN, który stał się partyjną przybudówką PiS".

Autorzy listu to dr Andrzej Czyżewski, dr Agata Fijuth-Dudek, dr Janusz Kłapeć, dr hab. Sławomir Łukasiewicz, dr Krzysztof Persak, dr Sławomir Poleszak, dr hab. Adam Puławski, dr Magdalena Semczyszyn, Maciej Sobieraj, Paweł Spodenkiewicz, dr Milena Przybysz-Gralewska i dr Mariusz Zajączkowski.

Prof. Machcewicz o Szpytmie: Bardzo zły kandydat

Bardzo krytycznie o Szpytmie wyrażał się także na antenie RMF FM prof. Paweł Machcewicz, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. To bardzo zły kandydat - jest współodpowiedzialny za wszystkie patologie, jakie narosły w Instytucie Pamięci Narodowej w ostatnich latach. Wybór Mateusza Szpytmy na prezesa IPN oznacza zachowanie przez Prawo i Sprawiedliwość kontroli nad tą instytucją - ocenił.

Mateusz Szpytma był przez ostatnie dziesięć lat wiceprezesem IPN-u. Jest współodpowiedzialny za wszystkie patologie, jakie w tej instytucji narosły, czyli skrajne upolitycznienie, sprowadzenie Instytutu Pamięci Narodowej właściwie do roli przybudówki jednej partii politycznej - Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził prof. Machcewicz.