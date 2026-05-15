Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 231 posłów, 23 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu.

Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu opodatkowania papierosów elektronicznych. Akcyzą mają być objęte e-papierosy działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej.



Zgodnie z ustawą, za jednorazowe e-papierosy zostaną uznane również zbiorniki z płynem (nieprzeznaczone do napełniania) połączone z elementem ferromagnetycznym. Do wielorazowych e-papierosów zaliczone zostaną urządzenia zasilająco-sterujące z cewką indukcyjną, urządzenia przeznaczone do wymiany zbiorników z elementem ferromagnetycznym oraz same zbiorniki wielorazowe połączone z takim elementem. W przypadku indukcji o uznaniu wyrobu za e-papieros decydować będzie obecność elementu ferromagnetycznego, a nie tylko zdolność do samodzielnego wytwarzania aerozolu.



Urządzenia lub zbiorniki uznane za e-papierosy w technologii indukcyjnej zostaną obciążone akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę.