"Ja jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński kolejną kadencję będzie prowadził największy obóz w Polsce" - powiedział Patryk Jaki, Gość Krzysztofa Ziemca, zapytany o to, czy nastąpi zmiana w fotelu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. "PiS jest w bardzo dobrej kondycji" - dodał. Dopytywany o to, o kogo poszerzy się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział, że "będzie zaciąg z nowego pokolenia 30-latków i 40-latków".

Patryk Jaki, Gość Krzysztofa Ziemca Mikołaj Poruszek / RMF FM

W sobotę oczy politycznego świata zwrócone są na kongres Prawa i Sprawiedliwości. To wydarzenie było jednym z głównych wątków rozmowy Krzysztofa Ziemca na antenie RMF FM, którego gościem był Patryk Jaki.

Europoseł PiS wyraził przekonanie, że Jarosław Kaczyński pozostanie liderem ugrupowania, podkreślając jego rolę jako gwaranta stabilności i kontynuacji obranej linii politycznej.

Ja jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński kolejną kadencję będzie prowadził największy obóz w Polsce - odpowiedział Gość Krzysztofa Ziemca zapytany o to, czy nastąpi zmiana w fotelu prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Jednocześnie zapowiedział, że w prezydium pojawią się nowe twarze, reprezentujące młodsze pokolenie polityków, co ma być odpowiedzią na oczekiwania części wyborców domagających się odświeżenia wizerunku partii. Będzie zaciąg z nowego pokolenia 30-latków i 40-latków - podkreślił.

Kondycja Prawa i Sprawiedliwości

Patryk Jaki zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość znajduje się w dobrej kondycji, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i ideowym.

Wskazał, że wiele z postulatów i diagnoz formułowanych przez ugrupowanie w ostatnich latach znalazło potwierdzenie w bieżących wydarzeniach, zwłaszcza w kontekście polityki migracyjnej oraz kwestii bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że nasza formacja była największą formacją w Europie, która protestowała przeciwko Putinowi wtedy, kiedy nie było to jeszcze modne, w 2099 roku- mówił.

Polityk podkreślił, że partia od lat sprzeciwiała się polityce otwartych granic i ostrzegała przed zagrożeniami związanymi z niekontrolowaną migracją.

Wybory prezydenckie w Polsce

W kontekście nadchodzącego zaprzysiężenia nowego prezydenta, Patryk Jaki wyraził przekonanie, że mimo pojawiających się w przestrzeni publicznej wątpliwości i kontrowersji, proces ten zostanie przeprowadzony zgodnie z prawem.

Europoseł PiS odniósł się do zarzutów dotyczących nieprawidłowości wyborczych, podkreślając, że nawet jeśli dochodziło do incydentów, nie miały one wpływu na ostateczny wynik głosowania.

