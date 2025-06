Na 3 miesiące został aresztowany 17-latek z Podkarpacia, który usłyszał zarzut przygotowania do udziału w masowym zamachu terrorystycznym. Młodemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Odpowie też za nawoływanie do nienawiści oraz popełniania przestępstw na tle narodowościowym i wyznaniowym.

Dwa podpalenia, jeden telefon Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel przekazał, że 17-latek zbierał m.in. artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących. Interesował się także metodami tworzenia i detonowania ładunków wybuchowych. Posiadał artykuły i informacje pochwalające i propagujące dżihad, Państwo Islamskie i akcje zbrojne islamistów - dodał Dubiel. W notatkach mężczyzny znaleziono listę osób do zabicia z informacjami, jaka broń powinna być do tego użyta. 17-latek miał też zapiski dotyczące sposobu dokonania zamachu na jedną ze szkół w województwie podkarpackim. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Zanegował natomiast swoje sprawstwo w zakresie czynienia przygotowań do udziału w zamachu - przekazał rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury. 17-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zobacz również: Kim jest sprawca zamachu na świątecznym jarmarku w Magdeburgu?