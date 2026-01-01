We wsi Komorowo Żuławskie pod Elblągiem doszło do niewielkiej wyrwy w wale przeciwpowodziowym. Woda z rzeki przedostała się na okoliczne pola kukurydzy, jednak sytuacja jest pod kontrolą służb i nie zagraża zabudowaniom.

/ Andrzej Jackowski / PAP

W Komorowie Żuławskim (woj. warmińsko-mazurskie) powstała wyrwa w wale przeciwpowodziowym o wymiarach 1 m szerokości i 2,5 m wysokości.

Woda z rzeki zalała pola kukurydzy, ale nie zagraża budynkom mieszkalnym.

Naprawą wału zajmują się strażacy zawodowi i ochotnicy.

W ostatnich dniach na rzece Elbląg wystąpiło zjawisko cofki, co spowodowało podwyższenie poziomu wody.

Alarm przeciwpowodziowy w Elblągu został już odwołany.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do niewielkiej wyrwy w wale przeciwpowodziowym doszło we wsi Komorowo Żuławskie pod Elblągiem. Jak poinformował dyżurny elbląskiej straży pożarnej, uszkodzenie ma około metr szerokości i 2,5 metra wysokości. Przez powstałą dziurę woda przedostała się na pobliskie pole kukurydzy.

Zalane pola, ale brak zagrożenia dla mieszkańców

Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Woda nie zagraża żadnym budynkom mieszkalnym ani infrastrukturze. Na miejscu pracują zarówno zawodowi strażacy, jak i ochotnicy, którzy zabezpieczają wyrwę i prowadzą działania naprawcze.

W ostatnich dniach na rzece Elbląg wystąpiło zjawisko cofki, czyli wpychania wody z Zalewu Wiślanego do koryta rzeki. W związku z tym ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Elblągu, który został już odwołany. Obecnie poziom wody w rzece Elbląg wynosi 521 cm i utrzymuje się w stanie średnim, co nie stanowi bezpośredniego zagrożenia.