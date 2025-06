"Wydaje się, że mało prawdopodobne jest, aby skala nieprawidłowości wypaczyła w sposób zasadniczy wynik wyborów" - powiedział w piątek premier Donald Tusk. Sąd Najwyższy rozpatruje protesty po wyborach prezydenckich.

Premier Donald Tusk / Wiktor Dąbkowski / PAP

Premier Donald Tusk ocenił, że nieprawidłowości wyborcze prawdopodobnie nie wpłynęły zasadniczo na wynik wyborów.

Tusk podkreślił znaczenie sprawdzenia wszystkich nieprawidłowości, aby upewnić się, że nie wpłynęły one na wynik wyborów.

Izba Sądu Najwyższego potwierdziła nieprawidłowości w badanych komisjach, ale stwierdziła, że generalnie nie wpłynęły one na wynik wyborów.

Tusk zwrócił uwagę na problem braku uznania legalności instytucji wydających ocenę o ważności wyborów przez niektóre strony i trybunały europejskie.

Premier był pytany na konferencji prasowej w Brukseli, czy może wyraźnie powiedzieć, kto wygrał te wybory, czy może powiedzieć, że wygrał je Karol Nawrocki, a innym tematem jest to, jaka była skala jego zwycięstwa.

Zgodnie z tym, co wiemy - te informacje płyną i z tysięcy protestów, ale także z komunikatu izby Sądu Najwyższego, która dzisiaj zajęła się niektórymi protestami, wiadomo, że nie jest znany wynik wyborów, jeśli chodzi o precyzyjne, co do jednego głosu liczby - powiedział premier.

Podkreślił, że tylko sprawdzenie wszystkich nieprawidłowości przy wyborach da przekonanie, że te nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów. Tusk ocenił, iż "wydaje się, że mało prawdopodobne jest, aby skala nieprawidłowości wypaczyła w sposób zasadniczy wynik wyborów". To jest moja ocena, ale przecież nie na mojej ocenie i nie na wrażeniach należy budować decyzję - zaznaczył.

Tusk: To nie jest moją rolą

Tusk powiedział, że jego zadaniem jako premiera jest to, "aby żadne najbardziej uzasadnione emocje nie wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie państwa polskiego". Nie jest moją rolą powiedzenie: tak one (wybory) są ważne lub nieważne. Nie wejdę w buty PiS-u, nie wejdę w buty tych, którzy uważają, że mam kawałek władzy, to ją będę wykorzystywał niezgodnie z tym, co mówi konstytucja, ustawy - dodał Tusk.

Odnosząc się do możliwych nieprawidłowości w głosowaniu w wyborach prezydenckich, Tusk podkreślił, że wie, iż emocje wokół tej sprawy "były" i "są" bardzo duże oraz "mają swoje uzasadnienie". Nie jest łatwo, wiem, niektórzy mogą czuć się zawiedzeni (...) Każdy chciałby mieć pewność, że każdy głos został dobrze policzony - przyznał.

Przed chwilą usłyszeliśmy ocenę Izby Sądu Najwyższego, potwierdzono nieprawidłowości (...) w tych komisjach, które zostały zbadane i równocześnie uznano, że generalnie nie miało to wpływu na wynik wyborów. Nie mam powodu kwestionować tej oceny - powiedział. Pokreślił przy tym, że bardzo chciałby, żeby "każda godzinę, każdy dzień do czasu ostatecznej decyzji wykorzystano do sprawdzenia każdej wątpliwej sytuacji".

Tusk: Mamy problem

Mamy problem. Ja tego problemu dzisiaj nie rozwiążę. Mamy problem, że instytucje, które wydają taka formalną ocenę o ważności wyborów, nie są uznawane za legalne przez tę demokratyczną stronę, ale także przez np. trybunały europejskie. Tak, mamy problem, którego dzisiaj nie rozwiążemy - powiedział premier.

Powiedział też, że jeśli marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwoła Zgromadzenie Narodowe w celu zaprzysiężenia nowego prezydenta, "to nie chciałby, żeby zakończyło się to awanturą czy bojkotem".

Dla mnie też jest rzeczą bardzo ważną, aby w tym politycznie trudnym momencie zachować jedność i współdziałanie wszystkich składowych koalicji 15 października (...). Będę cierpliwie rozmawiał ze wszystkimi partnerami, tak aby nie było zagrożenia dla trwania tej koalicji - zapowiedział.

Sąd Najwyższy uznał w piątek za zasadne zarzuty protestu wyborczego wobec 11 obwodowych komisji wyborczych, w których przeprowadzono oględziny kart wyborczych po II turze wyborów prezydenckich. Uznał zarazem, że nieprawidłowości te nie miały wpływu na ogólny wynik wyborów. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN zbierze się w piątek łącznie na trzech jawnych posiedzeniach ws protestów wyborczych.