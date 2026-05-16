"To byłaby fatalna wiadomość, ale my przed tym ostrzegaliśmy. Dobre relacje z USA są gwarantem bezpieczeństwa" - mówił na antenie radia RMF FM Janusz Cieszyński z PiS, który był Gościem Krzysztofa Ziemca, zapytany o kwestię wycofania amerykańskich wojsk z Polski. "Mam nadzieję, że minister Kosiniak-Kamysz ma rację, polskie bezpieczeństwo bez względu na to, kto rządzi jest najważniejsze" - dodał Cieszyński. Zapytany o kuluary spotkania klubu PiS, na którym doszło do awantury, były minister cyfryzacji z rządu PiS odpowiedział: "My się dużo mniej kłócimy, niż o tym piszą media. Nie było żadnych krzyków podczas wyjazdowego spotkania klubu".


Cieszyński o wspólnym wiecu Morawieckiego i Czarnka: Potwierdzam te ustalenia

Kiedy już większość naszych kolegów i koleżanek z klubu wróciła do Warszawy, bo to było posiedzenie wyjazdowe, to była taka długa rozmowa, bardzo dobra, Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem, jeszcze w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów. Bardzo dobra rozmowa, podczas której panowie po pierwsze ustalili to, co wczoraj ujawniła Wirtualna Polska, że będzie spotkanie wspólne w Gorzowie - powiedział na antenie radia RMF FM Janusz Cieszyński z PiS, który był Gościem Krzysztofa Ziemca, zapytany o kuluary wyjazdowego posiedzenia klubu.

Dopytany przez Krzysztofa Ziemca, czy będzie to będzie wiec, powiedział, że "potwierdza te ustalenia".

Janusz Cieszyński zapewniał też, że to jest nieprawda, iż prezes PiS Jarosław Kaczyński zakazał stowarzyszeń. Przekaz był jeden: jedność - dodał.

Artykuł w trakcie aktualizacji. 

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Zobacz również:

Bliski współpracownik Ziobry członkiem KRS. Sejm zdecydował

 