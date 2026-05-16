"To byłaby fatalna wiadomość, ale my przed tym ostrzegaliśmy. Dobre relacje z USA są gwarantem bezpieczeństwa" - mówił na antenie radia RMF FM Janusz Cieszyński z PiS, który był Gościem Krzysztofa Ziemca, zapytany o kwestię wycofania amerykańskich wojsk z Polski. "Mam nadzieję, że minister Kosiniak-Kamysz ma rację, polskie bezpieczeństwo bez względu na to, kto rządzi jest najważniejsze" - dodał Cieszyński. Zapytany o kuluary spotkania klubu PiS, na którym doszło do awantury, były minister cyfryzacji z rządu PiS odpowiedział: "My się dużo mniej kłócimy, niż o tym piszą media. Nie było żadnych krzyków podczas wyjazdowego spotkania klubu".
Kiedy już większość naszych kolegów i koleżanek z klubu wróciła do Warszawy, bo to było posiedzenie wyjazdowe, to była taka długa rozmowa, bardzo dobra, Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem, jeszcze w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów. Bardzo dobra rozmowa, podczas której panowie po pierwsze ustalili to, co wczoraj ujawniła Wirtualna Polska, że będzie spotkanie wspólne w Gorzowie - powiedział na antenie radia RMF FM Janusz Cieszyński z PiS, który był Gościem Krzysztofa Ziemca, zapytany o kuluary wyjazdowego posiedzenia klubu.