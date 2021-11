„Musimy się przygotować na to, że ten problem będzie istniał przez miesiące” - powiedział o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. „Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że tak będzie, że to jest scenariusz rozpisany na długi czas” – podkreślił szef MON.

Sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca będzie Mariusz Błaszczak / Karolina Bereza, RMF FM

Natomiast niewątpliwie to, że polscy policjanci, żołnierze we wtorek w Kuźnicy nie dopuścili do tego, żeby szturm, który był wówczas dokonywany na polską granicę się udał, a więc obronili polską granicę, spowodowało, że Łukaszenka ma dziś problem. To spowodowało, że Łukaszenka szuka innej możliwości ataku hybrydowego - zaznaczył.

Jak dodał, miniona noc na polsko-białoruskiej granicy nie odbiegała od tego, co działo się w poprzednich dniach.

Były ataki na polską granicę. Teraz została przyjęta trochę inna metoda przez migrantów i przez służby białoruskie, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że te ataki są kierowane przez służby białoruskie. Metoda polega na tym, że mniejsze grupy ludzi próbują sforsować granicę w wielu miejscach - podkreślił szef MON.

Błaszczak o zatrzymaniu fotoreporterów: Pochwaliłem zachowanie żołnierzy

Ci żołnierze dostali ode mnie nagrodę. W sensie pochwaliłem ich za zachowanie - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Gość Krzysztofa Ziemca, że żołnierze zachowali jak należy.

Z treści informacji Press Clubu Polska wynika, że we wtorek po południu w Wiejkach k. Michałowa, poza strefą objętą stanem wyjątkowym "grupa osób w mundurach Wojska Polskiego zaatakowała trzech fotoreporterów", którzy wykonywali swoje obowiązki dziennikarskie. Chodzi o znanych i utytułowanych fotoreporterów: Macieja Nabrdalika i Macieja Moskwę oraz o Martina Diviska.

Proszę sobie wyobrazić - mamy atak hybrydowy, polska została zaatakowana. Trzech ludzi zamaskowanych, zakapturzonych skrada się do obozu, ale to jest obóz wojskowy. Tam są żołnierze, którzy odpoczywają po warcie, jaką pełnili na granicy. Obowiązkiem tych, którzy stoją na warcie jest zapewnienie bezpieczeństwa. Obowiązkiem ich jest wykazywanie stanowczości. Oni nie mogą być otwarci na to, że trzech jegomości, którzy są zamaskowani, skrada się do obozu. Oni mają stanowczo zareagować i stanowczo zareagowali - powiedział szef MON.

