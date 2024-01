Kolejne lawiny w Tatrach i śmierć dwóch turystów podczas wejścia na Śnieżkę powodują, że jak bumerang wraca pytanie o to, czy góry zimą to bezpieczny wybór. O tym, jak uprawiać turystykę górską, żeby nie przypłacić jej życiem, na co uważać i kiedy lepiej odpuścić wyprawę oraz jak zachować się podczas wypadku w górach, Piotr Salak porozmawia z Maciejem Stańczakiem, himalaistą i ratownikiem GOPR-u, który będzie gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24.