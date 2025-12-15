W piątek ma dojść do spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Jakie efekty powinna przynieść? O to zapytamy gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM - Pawła Zalewskiego, wiceministra obrony narodowej i posła Polski 2050.

Porozmawiamy o konflikcie między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim. Czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie MiG-ów?

Co nasz gość sądzi o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej?

Zapytamy także o Polskę 2050. Jak ugrupowanie chce odzyskać poparcie wyborców? Kto ma największe szanse zostać nowym szefem Polski 2050 i co dalej z Szymonem Hołownią?

