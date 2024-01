Śnieżka pobiła rekord. Na stacji synoptycznej, znajdującej się na najwyższym szczycie Karkonoszy, odnotowano wiatr, który w porywach wiał z prędkością 202 km/h - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wschód słońca na Śnieżce w Karkonoszach, 20 stycznia 2024 rok. / Maciej Kulczyński / PAP

Silny wiatr, zwłaszcza na południu kraju, prognozują dziś synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia wydano dla części powiatów w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim.

Szczególnie trudne warunki pogodowe panują także w Karkonoszach. Z informacji IMGW wynika, że na Śnieżce w nocy odnotowano rekordowy wiatr, który w porywach wyniósł 202 km/h - najwięcej na całym świecie.

To jest specyfika Karkonoszy. Są one pierwszą barierą górską, którą napotyka powietrze przesuwające się do nas znad Morza Północnego i północnego Atlantyku. Wcześniej po drodze nie ma żadnych wysokich masywów górskich - wyjaśniał w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem w Radiu RMF24 Krzysztof Krakowski meteorolog z Karkonoskiego Parku Narodowego.

Kolejne miejsca w zestawieniu najwietrzniejszych stacji synoptycznych na Ziemi zajęły: Cairnwell w Szkocji - 183 km/h, Aonach Mor w Szkocji - 169 km/h, a także Feuerkogel w Austrii - 166 km/h. Pomiary prowadzono w 4194 takich miejscach.