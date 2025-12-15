"Chyba niewiele się zmieniło. Mam poczucie, że tam w ogóle nastąpiło ustabilizowanie 'starej ekipy'. Jak się spojrzy na władze, to jest tam Dariusz Wieczorek, Andrzej Szejna, szesnastu lokalnych szefów wojewódzkich, to są po prostu ludzie SLD. Chyba jest więc tak, że Nowa Lewica wybrała przeszłość" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący Partii Razem, komentując wybór Włodzimierza Czarzastego na szefa Nowej Lewicy.

Jaki pomysł na naprawę sytuacji w służbie zdrowia ma Razem?

Adrian Zandberg nieprzychylnie patrzy na wybór Włodzimierza Czarzastego na przewodniczącego Nowej Lewicy.

Ja przez sukces rozumiem realizację programu. Tutaj moim zdaniem jest bardzo duży problem, bo pamiętam, co obiecywaliśmy ludziom dwa lata temu, kiedy czekali na zmiany: że skrócą się kolejki do lekarzy. A jakie kolejki są teraz? Na razie Nowa Lewica zagłosowała za budżetem państwa, w którym brakuje 23 miliardów złotych na normalne funkcjonowanie ochrony zdrowia. Słowem: rząd, którego koleżanki i koledzy z Nowej Lewicy postanowili być najwierniejszą częścią, zaplanował, że tysiące ludzi stracą zdrowie i życie, bo to to oznacza. Brak środków oznacza, że przez kilka miesięcy w roku będą odwoływane operacje, odwoływane zabiegi, będą kasowane programy - powiedział poseł i współprzewodniczący Partii Razem.

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa - skąd zatem wziąć pieniądze? Adrian Zandberg mówił o likwidacji KRUS-u.

Po pierwsze - koniec ze "świętymi krowami". To jest postawione na głowie, że zwykły pracownik, który zarabia średnią krajową, płaci wielokrotnie więcej na ochronę zdrowia ze swojej kieszeni niż bardzo bogaty rolnik. Ktoś, kto ma samochód za kilkaset tysięcy złotych, płaci złotówkę od hektara - powiedział Adrian Zandberg.

Razem mogło wejść do rządu, ale...

Dlaczego Razem nie weszło do tego rządu? Bo pokazaliśmy dwa lata temu, co nas czeka, jeśli nie pójdziemy w realną zmianę - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Tomasz Terlikowski wspomniał, że koleżanka partyjna gościa Porannej rozmowy w RMF FM, Marcelina Zawisza, mogła być ministrem zdrowia.

Nie została ministrą zdrowia, bo większość rządząca nie zgodziła się na nasze propozycje programowe (…). Efekt jest taki, że ten rząd realizuje politykę, która prowadzi Polskę do stopniowej prywatyzacji ochrony zdrowia - stwierdził Adrian Zandberg.

