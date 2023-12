Aktualna prognoza pogody dla Polski: Niebezpieczna pogoda. Strażackie interwencje na północy kraju

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Karkonoszach

W Karkoszach panują trudne warunki do uprawiania turystyki pieszej - ostrzegają goprowcy. W górnych partiach temperatura spadła do minus 10 stopnia Celsjusza. Wieje bardzo silny wiatr, co obniża odczuwalną temperaturę.

Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR przestrzegają, że szlaki są oblodzone, miejscami nieprzetarte. Pokrywa śnieżna na Śnieżce przekracza metr.

W trakcie dnia zapowiadane są opady śniegu; widzialność w wyższych partiach gór ogranicza mgła. W Karkonoszach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.