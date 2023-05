Mieliśmy de facto gotowy projekt waloryzacji 500 plus i nie składaliśmy go dlatego, żeby się nie licytować, bo jak my powiedzielibyśmy 700 czy 800 zł, to Kaczyński powiedziałby 1000 zł - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej i posłanka Koalicji Obywatelskiej.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką - 800 plus. W odpowiedzi na to lider PO Donald Tusk zaproponował, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku, na Dzień Dziecka. Dzisiaj Tusk zapowiedział, że w środę PO złoży projekt w tej sprawie.

Rząd odpowiada, że 800 plus zostanie wprowadzone, ale od 1 stycznia. Mówiła dziś o tym minister Marlena Maląg w Porannej rozmowie w RMF FM. Albo sztandarowy projekt partii rządzącej, czyli 500 plus, jest według PiS-u rzeczywiście projektem dobrym, który należy zachować, to wtedy, żeby być uczciwym wobec tych milionów polskich rodzin, które planują swoje życie i wydatki w gospodarstwach domowych, właśnie wliczając do dochodu to 500 zł, to trzeba waloryzować, bo mamy drugi rok dwucyfrowej inflacji - mówiła Leszczyna.

Dlaczego zatem PO dopiero w odpowiedzi na ruch PiS mówi o projekcie waloryzacji 500 plus? Premier Donald Tusk mówi wyraźnie "sprawdzam", czy w wersji Kaczyńskiego to jest taki wyborczy szantaż i powiedzenie "zagłosujcie na PiS, bo jak zagłosujecie, to w styczniu przyszłego roku dostaniecie 800 zamiast 500", czy jest to rzeczywiście realny namysł i analiza sytuacji ekonomicznej polskich rodzin - powiedziała rozmówczyni Rocha Kowalskiego.

Potrójny projekt PO

Nie tylko mówimy o tym, że składamy jutro ustawę, która mówi: waloryzujemy świadczenie 500 plus. Ten projekt będzie zawierał de facto trzy nasze rozwiązania. Drugie rozwiązanie jest dedykowane tym wszystkim, którzy w Polsce pracują. Bez względu na to, czy mają dzieci, czy nie mają dzieci. Ci ludzie, których dochody brutto nie przekraczają 6 tys. zł, będą zwolnieni z podatku dochodowego de facto, bo mówimy, że kwota wolna będzie wynosiła 60 tys., a nie 30 tys. zł - stwierdziła Leszczyna.

Wspomniała też o trzecim elemencie projektu ustawy. Najważniejsze dla polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych to jest zwalczyć inflację. Składamy jeszcze raz na stole nasz projekt, który mówi o obligacjach antydrożyźnianych. Ratujemy oszczędności Polaków. Oszczędności takich "ciułaczy", którzy mają 5, 10, 50 i 100 tys. zł, bo zbierali na przykład na wkład własny na swoje mieszkanie, mówimy: te pieniądze uratujemy wam przed stopieniem. Żeby jednocześnie walczyć z inflacją, czyli ściągnąć z rynku pieniądze, ale nie po to, żeby minister finansów je zaraz rozdał, mówimy: te obligacje ma emitować Narodowy Bank Polski. I to jest działanie absolutnie antyinflacyjne - podkreśliła.

Leszczyna jeszcze raz dopytywana była, dlaczego dopiero teraz PO wychodzi z tymi projektami. Realny spadek wartości 500 zł, dzisiaj to musiałoby być ponad 700, 730 zł. Mieliśmy projekt de facto gotowy waloryzacji na taką właśnie kwotę i nie składaliśmy go właśnie dlatego, żeby się nie licytować, bo jak my powiedzielibyśmy 700 czy 800 zł, to Kaczyński powiedziałby 1000 zł - odpowiedziała posłanka.