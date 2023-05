Od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus - zadeklarował prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. Zapowiedział również bezpłatne leki od 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kaczyński obiecał też zniesienie opłat za autostrady.

Jarosław Kaczyński / Leszek Szymański / PAP W przemówieniu zamykającym dwudniową konwencję "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" Kaczyński podkreślił, że gospodarka nadal musi rozwijać się dążąc ku poziomowi najzamożniejszych państw. Podkreślił przy tym, że rząd PiS wykorzystał już część zasobów uzyskanych m.in. z uszczelnieniem systemu podatkowego. Musimy przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby nasza gospodarka zaczęła się bardziej niż dotychczas rozwijać w oparciu o postęp technologiczny. Postęp, który przynosi dzisiejsza niezwykle rozwinięta technika. Ta technika jest dziś w Polsce. Bo mamy tutaj wiele osiągnieć i musimy do nich sięgać - mówił.



Jak dodał, należy także korzystać z osiągnieć zagranicznych. Musimy stworzyć tutaj podstawy do wielkiego inwestowania. I stąd ta propozycja, by powstała tutaj jedna wielka strefa ekonomiczna dla inwestycji zagranicznych, żeby Polska była taką strefą. To jest coś, co powinno nam (...) pomagać w dalszym rozwoju - powiedział Kaczyński Wkrótce więcej na ten temat