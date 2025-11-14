"Zupełnie niesłuszna i bezzasadna" jest w opinii gen. Stanisława Kozieja prezydencka blokada nominacji na pierwszy stopień oficerski dla 136 przyszłych oficerów SKW i ABW. Wojskowy krytykował w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 decyzję Karola Nawrockiego. Były szef BBN-u mówił także, że Wenezuela, wokół której koncentrują się teraz wojska USA, może stać się punktem zapalnym większego konfliktu, podobnym do Kuby z czasów zimnej wojny.

Gen. Stanisław Koziej / Jakub Rutka / RMF FM

Gen. Stanisław Koziej mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem, że amerykańska inwazja na Wenezuelę jest niewykluczona.

Ekspert podkreślił, że ewentualny ofensywny krok USA może sprokurować odpowiedź świata. Wenezuela, której obecny reżim wspierają Chiny i Rosja, może stać się punktem kryzysu, podobnie jak Kuba w czasach zimnej wojny - uważa generał.

Nie może być tak, że cały rocznik dobrze przygotowanych kandydatów nie dostaje nominacji, tylko dlatego, że politycy się kłócą - mówił z kolei gen. Koziej pytany o prezydencką blokadę nominacji na pierwszy stopień oficerski dla 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gość Radia RMF24 uważa, że to osłabianie naszego kontrwywiadu, choć jak przyznał, służba sobie poradzi.

Młodzi funkcjonariusze będą wykonywać swoje prace, dostawać pensje, ale nie będą oficerami - wyjaśnił.

